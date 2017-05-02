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Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах

Международная панорама
2 мая, 22:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Экс-кандидат от демократов заявила, что если бы выборы прошли 27 октября, то президентом была бы она, однако события последних 10 дней предвыборной гонки переломили ход событий

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. События последних десяти дней до всеобщих выборов в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года, переломили ход предвыборной борьбы и помогли одержать победу республиканцу Дональду Трампу. Свою роль в этом сыграли Москва, организация WikiLeaks и директор ФБР Джеймс Коми. С таким утверждением выступила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон на форуме "Женщины - за мир и безопасность" в Нью-Йорке.

"Если бы выборы прошли 27 октября, то вашим президентом была бы я", - заявила Клинтон, возложившая на себя часть ответственности за поражение на выборах. "Это не была идеальная кампания, идеальных предвыборных кампаний вообще не бывает. Но я твердо шла к победе, пока комбинация письма Коми от 28 октября и действий российской WikiLeaks не вызвали сомнения у людей, которые намеревались голосовать за меня, но которых отпугнули", - полагает бывшая первая леди, по словам которой, доказательства ее правоты, "очевидны и убедительны".

Клинтон допускает воздействие такого фактора, как женоненавистничество. "Да, я считаю, что оно, как и другие факторы, тоже сыграло свою роль. Каждый день мы узнаем что- то новое о беспрецедентном вмешательстве, в том числе со стороны зарубежной державы, чей лидер не входит в число моих поклонников", - добавила экс-госсекретарь.

Как известно, WikilLeaks опубликовал в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба демократки Джона Подесты. В октябре того же года директор ФБР Коми возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.

Американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против политических организаций США, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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Персоны
Коми, Джеймс Клинтон, Хиллари
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