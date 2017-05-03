Сенатор США: подтверждений сговора Трампа с Россией не представлено

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Никаких подтверждений сговора между штабом предвыборной кампании Дональда Трампа и Россией до сих пор не представлено, но домыслы на этот счет не умолкают. Это подчеркнул, открывая слушания в сенатском юридическом комитете Конгресса США, его председатель республиканец Чак Грассли.

"Если верить в сговор с русскими, любые данные можно интерпретировать как подтверждение теории заговора", - сказал он.

В качестве свидетеля на слушания приглашен директор ФБР США Джеймс Коми. Именно ему Грассли адресовал предложение пояснить, "был ли сговор... или же имеет место просто партийная кампания очернения" действующего президента США.

И сам Трамп, и Россия на самом высоком уровне не раз опровергали домыслы насчет их сговора. Не далее как во вторник вечером президент США написал в Twitter, что "история о Трампе и России - это отговорка, используемая демократами в оправдание своего поражения на выборах".

Со своей стороны, старшая среди демократов в составе комитета Дайэнн Файнстайн напомнила о развитии событий перед прошлогодними ноябрьскими выборами, когда ФБР объявляло о расследовании подозрений в отношении кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон, но не в отношении Трампа. "Это был настоящий октябрьский сюрприз, - сказала она. - Я считаю, что действия ФБР реально повлияли на исход выборов".

Накануне сама Клинтон в своем первом большом интервью после выборов выразила мнение, что потерпела поражение из-за вмешательства в предвыборные процессы со стороны России и действий ФБР США. Однако ее оправдания были весьма скептически восприняты прессой и специалистами, в том числе в самой Демократической партии США. "Проиграть Трампу - это надо было серьезно поработать", - саркастически сказал по этому поводу бывший главный политстратег Барака Обамы Дэвид Аксельрод.