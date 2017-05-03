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Генсек ООН призвал Собвез привлечь к ответственности виновных в химатаках в Сирии

Международная панорама
3 мая, 21:21 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Антониу Гутерриш надеется, что Совбез сможет сплотиться для решения этой проблемы

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ООН, 3 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Совет Безопасности всемирной организации сможет сплотиться и предпринять конкретные шаги для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия в ходе конфликта в Сирии. Об этом он заявил в письме Совбезу, опубликованном на сайте всемирной организации.

К записке Гутерриша приложен доклад гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю, в котором подтверждается факт применения отравляющего вещества, похожего на зарин, в городе Хан-Шейхун 4 апреля. "Как уже ранее заявлял Совет Безопасности, применение химического оружия где бы то ни было представляет собой угрозу международному миру и безопасности и является серьезным нарушением международного права. Я рассчитываю, что теперь Совет Безопасности сможет объединить свои усилия и использовать имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы предпринять конкретные шаги для привлечения к ответственности тех, кто применил химическое оружие, в целях сдерживания и прекращения этих бесчеловечных актов. Не может быть никакой безнаказанности в отношении таких чудовищных нападений", - написал генеральный секретарь ООН.

12 апреля Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, осуждающую предполагаемое применение химического оружия в Хан-Шейхуне и требующую от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента. Документ стал восьмым проектом резолюции по Сирии, заблокированным Россией с начала конфликта в ближневосточной стране в 2011 году.

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В своем 43-м докладе Совбезу гендиректор ОЗХО сообщил, что сформированная организацией Миссия по установлению фактов (МУФ) продолжает изучение инцидента в Хан-Шейхуне и в ближайшие недели представит предварительный доклад с результатами проделанной работы. По его словам, биомедицинские пробы, отобранные во время патологоанатомического исследования трех жертв предполагаемой химической атаки, показали, что погибшие "подверглись воздействию зарина или вещества, подобного зарину".

Узумджю подтвердил, что эксперты организации так и не побывали на месте инцидента, несмотря на предложение сирийских и российских властей, и основывают свои выводы на фотоснимках, видеозаписях и показаниях очевидцев, анализе медицинских проб, взятых у пострадавших, а также экологических проб, "отобранных очевидцами и/или представителями неправительственных организаций".

Как сообщил гендиректор ОЗХО, эксперты также продолжают расследование информации о применении химического оружия в деревне Маарат Умм-Хош на севере провинции Алеппо 15 и 16 сентября 2016 года, которую предоставили сирийские власти. По его словам, по итогам проведенных опросов, анализов проб и материалов миссия пришла к выводу, что две погибшие в результате инцидента "подверглись воздействию сернистого иприта".

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Персоны
Гутерриш, Антониу
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