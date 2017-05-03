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Белый дом: американцы сделали свой выбор, и президентом стал Трамп, а не Клинтон

Международная панорама
3 мая, 22:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее Клинтон заявила, что если бы выборы прошли 27 октября, то президентом США была бы она, однако события последних 10 дней предвыборной гонки изменили ход борьбы

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американцы сделали свой выбор, и президентом стал республиканец Дональд Трамп, а не демократ Хиллари Клинтон. Так пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал на регулярном брифинге для журналистов слова экс-госсекретаря.

"Выборы проходят в день выборов, при всем моем уважении к ней, но это не так работает", - отметил он, подчеркнув, что конституция запрещает переносить день выборов с 8 ноября, как это предложила бывший кандидат на пост главы государства.

Спайсер вновь напомнил, что Трамп набрал 306 голосов выборщиков на прошедших в прошлом году выборах. "Я думаю, что сейчас продолжается анализ этих выборов", - заключил пресс-секретарь.

Во вторник Клинтон выразила уверенность в том, что события последних 10 дней до всеобщих выборов в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года, переломили ход предвыборной борьбы и помогли одержать победу Трампу. "Если бы выборы прошли 27 октября, то вашим президентом была бы я", - заявила Клинтон, возложившая на себя часть ответственности за поражение на выборах.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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