"Не хватало только боксерских перчаток": итоги дебатов Макрона и Ле Пен

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в раздельных комментариях сегодня признали, что их почти трехчасовые дебаты, состоявшиеся в среду в прямом эфире, были необычайно жесткими. Политики вместе с тем не сожалеют, что такая дискуссия состоялась.

Мнение Ле Пен

Как напомнили аналитики избирательной кампании, финальная дискуссия претендентов на пост главы государства впервые в 40-летней истории этих телевизионных дебатов во Франции прошла с участием кандидата от "Национального фронта". С учетом аудитории информационных телеканалов за ней следили 16,5 млн телезрителей.

По мнению Ле Пен, ответившей сегодня на вопросы телеканала BFM TV, "это были первые дебаты между людьми, чьи взгляды на проект, который предстоит реализовать Франции, столь противоположны".

"Прежде вам фактически не предлагали выбора, поскольку в реальности кандидаты были согласны во всем, — заметила она. — На этот раз несогласие было полным". Возможно, добавила Ле Пен, тональность дискуссии "несколько расходилась с правилами", но "было важно разбудить французов".

По ее словам, она ставила своей целью напомнить о политическом пути основателя надпартийного движения "На марше", занимавшего прежде пост министра экономики в уходящем правительстве социалистов. "Макрон представляет себя новым человеком, который пришел ниоткуда, — сказала она. — Между тем он пришел из правительства Франсуа Олланда".

Лидер "Национального фронта" также подчеркнула, что "Эмманюэль Макрон вел себя агрессивно, постоянно переходил в атаку".

Позиция Макрона

В свою очередь Макрон отметил в разговоре с журналистами, что во время дискуссии он постарался очень точно обозначить идеи своей программы. "Я донес свои мысли предельно ясно. Я выразил то, что собираюсь сделать (в случае победы на выборах)", — сказал политик.

В интервью радиостанции France Inter лидер "На марше" заявил, что считал дебаты в прямом эфире с Ле Пен обязательными, поскольку "сограждане проголосовали за ее выход во второй тур". Он также полагает, что в ходе этой дискуссии "не имел возможности опровергнуть все лживые утверждения, но в отношении некоторых это удалось".

Лидер движения "На марше" напомнил о президентской кампании 2002 года, когда занимавший в то время пост президента Франции Жак Ширак отказался вести дискуссию в прямом эфире с основателем "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пеном, отцом Марин Ле Пен. "Я много размышлял о Шираке и кампании 2002 года, — признался Макрон. — Думаю, что надо дискутировать с "Национальным фронтом".

Позиция прессы и реакция общества

Французская пресса в свою очередь отметила сегодня драматизм и напряженность поединка Макрона и Ле Пен в прямом эфире. "В этом матче не хватало только боксерских перчаток, — заметил комментатор газеты Republicain Lorrain. — Матч состоялся, но нельзя утверждать, что это был поединок идей". Схожее мнение выразила и газета Le Parisien. "Дискуссия была яростной, — признает парижское издание. — Но программы кандидатов остались за кадром".

Результаты экспресс-опроса, которые были проведены службой Elabe после завершения телетрансляции дебатов и объявлены новостным телеканалом BFM-TV, свидетельствуют о том, что победу в дебатах одержал Макрон. Согласно озвученным результатам, 63% французских телезрителей считают, что Макрон лучше Ле Пен показал себя во время заключительных дебатов. 34% принимавших участие в опросе отдали свой голос за лидера "Национального фронта", 3% респондентов затруднились с ответом. На вопрос о том, кто из двух кандидатов действительно может изменить ситуацию в стране, 53% респондентов высказались в поддержку Макрона, 44% проголосовали за Ле Пен.

Благодаря дебатам Макрон укрепил свой рейтинг на один процентный пункт — об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой OpinionWay. Если бы второй тур выборов проходил в четверг, то за основателя "На марше" свои голоса отдали бы 61% избирателей. Рейтинг кандидата от партии "Национальный фронт" за аналогичный период, наоборот, упал — также на один процентный пункт. В настоящий момент за Ле Пен в решающем туре выборов готовы проголосовать 39% избирателей.

Второй тур выборов главы государства, по итогам которого будет назван новый президент, состоится 7 мая.

Дмитрий Горохов, Арина Лебедева