Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатов

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Кандидаты в президенты Франции - основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - не были согласны ни по одному из вопросов во время более чем двухчасовых телевизионных дебатов, которые они провели в среду вечером. Дискуссия двух претендентов на пост главы государства в канун заключительного тура президентских выборов, предстоящего 7 мая, была отмечена весьма жесткой полемикой.

Судьба евро

Открывая дебаты, Ле Пен заявила, что "избрание Макрона привело бы к социальным конфликтам и продаже Франции по частям иностранному капиталу". "И все это под верховным управлением Франсуа Олланда", - заметила она, напомнив, что в правление уходящего президента-социалиста ее соперник занимал пост министра экономики.

По словам кандидата "На марше", он, в свою очередь, "не ожидал иного вступления от Марин Ле Пен, наследницы основателя крайне правой партии Жан-Мари Ле Пена". "Вот уже сорок в лет в нашей стране представители семейства Ле Пен претендуют на президентскую власть", - добавил Макрон.

Соперники изложили диаметрально противоположные взгляды на систему взаимоотношений в Евросоюзе, в частности, в зоне евро. "Необходимо вернуться к нашей национальной валюте, франку, - считает Ле Пен. - Я намерена, в случае победы, начать переговоры о том, чтобы Франция освободилась от евро и превратила его в "общую валюту", вернувшись в то же время к франку во внутренних расчетах".

При этом ведущие банки и крупные компании смогут вести расчеты в евро, если посчитают, что это им будет удобно. Кандидат напомнила о существовании в период с 1993 по 2002 год в Евросоюзе расчетной единицы экю.

"Евро имеет ключевое значение для Европейского союза и основополагающее значение для жизни французского населения", - полагает Макрон. Он считает, что "компании не смогут с одной стороны вести расчеты с работниками во франках, а внешние выплаты - в евро". "Что же касается системы экю, это была референтная единица и никто в ней не вел выплат по внешним долгам", - добавил Макрон, имея в виду крупную внешнюю задолженность Франции.

Борьба с терроризмом

Разногласиями было отмечено и обсуждение проблем борьбы с терроризмом. Как подчеркнула Ле Пен, терроризм сегодня является одной из главных проблем, стоящих перед Францией, и в случае избрания президентом, она незамедлительно приступит к борьбе с этой угрозой.

"Для этого необходимо восстановить границы, и я немедленно сделаю это, будучи избранной. Затем из страны будут выдворены все лица, на которых заведены досье спецслужб в связи с исламизмом", - сказала она.

Макрон также предполагает возможность выдворения наиболее опасных элементов, но не согласен с предложением Ле Пен о массовых депортациях потенциальных исламистов. "Некоторых придется выдворить, но я предлагаю хирургический подход, а не глобальный, как у госпожи Ле Пен. Так наши полицейские и жандармы смогут сосредоточиться на тех потенциальных преступных элементах, которые останутся в стране в ограниченном количестве", - отметил Макрон.

В рамках реформы разведслужб он намерен сделать особый акцент на улучшении работы в киберпространстве, учитывая, что "террористы сейчас орудуют в основном в интернете". Он также создаст "особый штаб при президенте" для мониторинга ситуации с противодействием терроризму.

"Закрытие же границ не послужит ничему, - полагает он. - В мире существуют страны, которые находятся за пределами Шенгена, контролируют свои границы, но и у них происходят, к сожалению, такие же теракты, как у нас".

Отношения с великими державами

В случае избрания Макрон предложит президенту США Дональду Трампу сохранить партнерские отношения. "Наш мир все более дестабилизируется, - отметил он. - Приоритетом во внешней политике станет ведение борьбы с исламистским терроризмом, продолжая работу в рамках альянсов, и в связи с этим я предложу господину Трампу продолжить работу с США, которые являются нашим партнером в плане разведки, являются нашим партнером за столом Совета Безопасности ООН".

Как подчеркнул Макрон, Париж стратегически заинтересован в сохранении тесного партнерства с Вашингтоном. "Мы нуждаемся в них, и я желаю, чтобы мы продолжили эту работу, поскольку мы были со времен Второй мировой войны и даже ранее в одном лагере, хотя мы и выступали независимым образом, - заявил политик. - Нам нужно иметь это тесное сотрудничество для нашей безопасности".

Кандидат в президенты республики также отметил, что в случае избрания на высший пост он желает продолжать внешнеполитическую линию, заложенную в 1958 году первым президентом Пятой республики Шарлем де Голлем. "Это независимость Франции, поэтому я хочу видеть Францию сильной, способной проводить свои реформы, заслуживающей доверия и имеющей сильные позиции в Европе", - сказал он.

Он готов работать с высшим политическим руководством РФ для решения "ряда региональных вопросов", однако не считает, что французскую и российскую сторону объединяют одни ценности. "Что касается господина Путина, он занимает место за столом переговоров по целому ряду вопросов", - отметил Макрон. Он назвал конфликт на Украине, в котором "необходимо добиться деэскалации". Как подчеркнул Макрон, по сирийскому вопросу он предлагает сделать "приоритетной задачей борьбу с исламистским терроризмом".

"Помимо этого я хочу добиться согласованного политического решения для Сирии с участием всех сторон. Итак, это будет рабочий партнер для решения некоторых региональных проблем, с которым я буду вести дискуссии, но сознавая, что по многим темам мы имеем разные ценности и разные приоритеты", - заключил политик.

Налаживание стратегических партнерских отношений с Россией, "которая никак не угрожает Франции", полностью отвечает национальным интересам республики, подчеркнула Ле Пен.

"Я думаю, что мы должны быть на равной дистанции по отношению как к США, так и России. У нас нет никаких оснований вести с Россией "холодную войну" - у нас есть все причины, чтобы развивать с Россией дипломатические, торговые, стратегические отношения, поскольку это великая нация, и поскольку Россия никогда не выражала враждебности по отношению ко Франции", - сказала она.