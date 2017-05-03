Макрон против Ле Пен: кто станет восьмым президентом Пятой республики?

Согласно последним данным, почти каждый пятый французский избиратель еще не решил, за кого будет голосовать в воскресенье, 7 мая, во втором туре выборов президента республики. Именно от мобилизации этой части почти 47-миллионного электората, признают в политических кругах, напрямую зависят воскресные итоги.

Оба кандидата на пост главы государства — лидер Национального фронта Марин Ле Пен и основатель надпартийного движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон — проводят сегодня своеобразный день тишины. Пока политики вместе с ближайшими помощниками, отключив телефоны, готовятся к вечерним телевизионным дебатам, в избирательных штабах пристально изучают последние сводки о настроениях колеблющихся избирателей.

Без главных партий

Особенность нынешних выборов — неучастие во втором туре ни одной из двух главных партий Франции. И лидеры социалистов, находящихся сейчас у власти, и руководители оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы" сегодня вынуждены наблюдать за происходящим из зрительного зала.

Аналитики вносят в эту картину уточнения. Кандидат "На марше", указывают они, близок по своим взглядам к нынешнему хозяину Елисейского дворца Франсуа Олланду, отказавшемуся в декабре баллотироваться на новый срок из-за низкого рейтинга. В его окружение входят ряд бывших коллег по кабинету министров. В глазах другой части электората он представляет "новое лицо французского центризма": его союзники — идеологи "срединного пути", мэр По Франсуа Байру и бывший госминистр Жан-Луи Борло.

Сам 39-летний Макрон обещает, что "принесет во французскую политику обновление". Его стратегия во внутренних делах построена на отрицании прежних антагонизмов. "Ни левый, ни правый, а оба сразу" — так суммировал его программу один из комментаторов. Политик критикует систему, в которой сформировался, и выступает за более либеральный социально-экономический курс, а во внешней сфере делает ставку на преемственность и сохранение обязательств Франции в Евросоюзе.

Его соперница Марин Ле Пен сделала акцент на защите "суверенных интересов" Франции. Она намерена укрепить французские границы, чтобы сдержать поток иммигрантов в страну и защитить рынок труда. Кандидат Национального фронта планирует умножить усилия общества в отражении угрозы терроризма. В этой борьбе она предлагает активно сотрудничать с Россией. Ле Пен требует отменить антироссийские санкции Евросоюза, которые тяжело ударили по интересам французских фермеров.

Фаворит и прогнозы

Длительное время Макрон оставался фаворитом прогнозов. В первом туре 23 апреля он лидировал с небольшим отрывом от соперницы. За него проголосовали 8 656 346 (24,01%) избирателей, за Ле Пен — 7 678 491 (21,30%). "Сельская Франция проголосовала за Ле Пен, города — за Макрона", — отметил аналитик Патрик Роже. В этом раунде Марин Ле Пен была впереди в 47 департаментах, Макрон — в 42. Другой итог первого тура: вместе на долю финалистов пришлось менее 50% голосов.

Как проголосуют в воскресенье остальные? Если полагаться на данные опросов, то преимущество Макрона, который рано начал и энергично провел свою кампанию, вполне очевидно. Значит ли это, что фаворит уже не может проиграть? Ветеран французской политики, мэр Бордо Ален Жюппе, потерпевший в ноябре неудачу на праймериз партии "Республиканцы", вопреки прогнозам всех социологических служб, не склонен сбрасывать такой исход со счетов. "То, что еще вчера казалось невероятным, сегодня уже нельзя считать невозможным", — философски заметил 73-летний политик. Сам он, однако, намерен отдать голос за Макрона.

Угадай, кто придет на выборы

Согласно последним данным, прогнозы для фаворита избирательного марафона несколько снизились. Его рейтинг потерял пять процентных пунктов и сейчас составляет 59% электората. Рейтинг Ле Пен вырос и достиг 41%.

"Проблемы для кандидата "На марше", — полагает руководитель социологической лаборатории, физик по образованию Серж Голам, использующий собственную методику оценок, — могут начаться, если рейтинг Ле Пен поднимется до 44%". В этом случае Макрону, по его расчетам, понадобилась бы явка семи из каждых десяти избирателей, на которых он рассчитывает во втором туре.

Между тем часть избирателей, допустил аналитик, может бойкотировать выборы вопреки ранее выраженному намерению проголосовать. Такого развития, по его мнению, следует опасаться Макрону. Как показывает опыт, именно электорат Ле Пен проявляет наибольшее постоянство в своих настроениях.

"Осиротевший электорат"

"Сейчас все внимание — "осиротевшему" электорату "Республиканцев", социалистов и левого движения "Неподчинившаяся Франция", чьи кандидаты не добились успеха в первом туре", — отметил сотрудник аналитической службы, чьими услугами пользуется окружение претендентов-финалистов.

В стане официального кандидата социалистов Бенуа Амона (6,3% голосов в первом туре) большинство его приверженцев планируют поддержать Макрона, тогда как за Ле Пен проголосуют 8%. Среди сторонников кандидата "Республиканцев" Франсуа Фийона, завоевавшего в первом туре поддержку 20,01% избирателей, 41% готов голосовать за Макрона, тогда как 30% электората правоцентристов решили отдать свои симпатии Марин Ле Пен.

Лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, яркий оратор кампании-2017, завоевавший 19,3% голосов в первом туре, предоставил карт-бланш своим избирателям. В итоге его электорат раскололся на три части: 35% его сторонников поддержат Макрона, 36% воспользуются пустым бюллетенем, а 29% вовсе не пойдут на выборы. "На протяжении всей кампании мы стремились привлечь на нашу сторону избирателей, разочаровавшихся в политике, — пояснил один из активистов левого движения. — Мы делали это отнюдь не ради того, чтобы направить их к Макрону".

Предвыборный альянс

Схожие настроения и в профсоюзах, традиционно близких к левым партиям. "Я не собираюсь делать выбор между Макроном и Ле Пен, — заявил один из профсоюзных активистов, объясняя решение не участвовать в воскресном голосовании. — На прошлых выборах в 2012 году нас обманули, и мы больше не хотим делать подарки власти".

Психологически важным успехом для Ле Пен стало присоединение к ее кампании лидера движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна. В первом туре он собрал 1,695 млн голосов (4,7% электората). Дюпон-Эньян, разделяющий многое в платформе Национального фронта, согласился заключить предвыборный альянс с Марин Ле Пен и в случае победы на выборах стать ее премьер-министром. Такой предвыборный союз партии образовали впервые.

В окружении претендентов склонны к осторожности. "Ни одни выборы не могут быть выиграны заранее, — признал советник и ровесник кандидата "На марше" Бенжамен Гриво. — Тем более в стране, где сейчас весьма сильны напряженность в экономической, социальной областях и проблемы самоидентификации общества".

Имя восьмого президента Пятой республики, основы которой заложил шесть десятилетий назад генерал де Голль, французы узнают вечером в воскресенье, когда будут объявлены итоги выборов.

Дмитрий Горохов