"Битва на Сомме": Ле Пен выиграла первую заочную дуэль в споре за президентский пост

Кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен выиграла первую заочную дуэль со своим соперником в споре за президентский пост — лидером движения "На марше" Эмманюэлем Макроном. Так оценивают сегодня французские комментаторы ситуацию в возобновившейся во Франции избирательной кампании. Одним из ее заметных эпизодов стало общение накануне двух претендентов на высший пост республики с бастующими рабочими предприятия в Амьене в 150 км к северу от Парижа.

Селфи и свист

Аудитория выпусков теленовостей запомнила, как рабочие, собравшиеся в среду у проходной завода Whirlpool, сначала фотографировались вместе с улыбающейся Ле Пен, а спустя два часа встретили оглушительным свистом появление Макрона. "Марин — президент!" — скандировала толпа после многочисленных селфи.

В прессе уже окрестили заочные баталии кандидатов в Амьене "битвой на Сомме". Проходившее в июле — ноябре 1916 года к востоку от города сражение на берегах реки Сомма вошло в историю Первой мировой войны как битва, в которой впервые были применены танки.

"Когда я узнала, что Макрон должен приехать в Амьен, но не собирается идти к вам, я решила вас навестить", — сказала Ле Пен забастовщикам, встретившим ее слова одобрительными возгласами. Лидер движения "На марше" и в самом деле не планировал визит к воротам предприятия, отдав предпочтение переговорам в городской торгово-промышленной палате с несколькими представителями профсоюзов. Когда он все же решился встретиться с забастовщиками, ему пришлось выдержать 45-минутную и достаточно острую перепалку.

Неудачный старт на родине

Более неудачный старт возобновления кампании для Макрона трудно было предположить. Но в контрастном приеме, который оказал двум претендентам на пост президента республики персонал предприятия оказался виноват, считают наблюдатели, прежде всего сам кандидат "На марше". Он мог избежать гнева рабочих в родном городе, если бы вовремя откликнулся на их настойчивую просьбу о встрече.

Неотложный характер такого свидания был вызван тем, что американский патронат Whirlpool, крупнейшего мирового производителя бытовой техники, решил закрыть предприятие в Амьене. Теперь производство будет сосредоточено в Польше. Хотя Польша также является членом ЕС, стоимость труда там обойдется владельцам значительно дешевле.

Почти 300 работников французского предприятия, которым грозит увольнение, уже три месяца безуспешно ожидали встречи с Макроном. Они настаивали на этом, поскольку 39-летний кандидат движения "На марше" — не только бывший министр экономики республики, но еще и уроженец Амьена.

3,5 млн безработных

Этот эпизод кампании является для Макрона тем более досадным, что по времени он совпал с публикацией последних данных о росте безработицы во Франции. А они отнюдь не подтверждают оптимистичные заверения властей. В марте, как свидетельствует приведенная сегодня экспертами статистика, число ожидавших работы на рынке труда увеличилось на 43 тыс. и превысило 3,5 млн человек.

"Согласно обещаниям президента республики Франсуа Олланда, рост безработицы сначала должен был прекратиться в 2012 году, потом в 2013, 2014 и так далее, — с иронией напомнил комментатор телеканала BFMTV. — Теперь это, вероятно, произойдет уже в эпоху после Олланда".

По мнению наблюдателей, эпизод у ворот амьенского предприятия, в котором Ле Пен, безусловно, была более убедительна, показал, что она не смирилась с картиной поражения "Национального фронта", изображаемой в прогнозах социологических служб.

Как сообщил представитель профсоюзного комитета, в первом туре выборов, прошедшем в минувшее воскресенье, "за Ле Пен голосовали 90% работников амьенского предприятия". В департаменте Сомма, где расположен Амьен, Ле Пен лидировала среди кандидатов на пост президента от различных политических партий.

"Национальный фронт" представляет Макрона в качестве прямого духовного наследника Олланда, не реализовавшего ни одно из своих крупных социально-экономических обещаний. "Где же твой отец?" — кричали рабочие бывшему министру экономики, подразумевая то ли уходящего президента, то ли главу французского объединения предпринимателей Пьера Гаттаза.

Вызов в чувствительной сфере

Марин Ле Пен, констатируют аналитики кампании, бросила вызов сопернику в чувствительной социальной сфере. Она перешла в наступление именно в тот момент, когда стратеги движения "На марше" предпринимали попытки договориться с представителями других партий о "республиканском отпоре" кандидату "Национального фронта". Эта кампания, в которой Макрон рассчитывает привлечь на свою сторону избирателей, голосовавших в первом туре за "Республиканцев" и социалистов, идет пока с переменным успехом.

В социальных сетях призывы "На марше" оценивают скептически. "Мы не бобры!" — таков популярный ответ в Twitter на призывы "построить плотину" на пути к власти кандидата "Национального фронта". По мнению руководителя социологической службы Жерома Сент-Мари, "пока опросы дают 60% голосов Макрону и 40% — Ле Пен".

Ле Пен в свою очередь стремится предстать перед избирателями как "кандидат народа". Как подчеркнули в предвыборном штабе "Национального фронта", ее программа "содержит 144 предложения, осуществление которых позволило бы вернуть Францию в нормальное русло". По мнению кандидата, необходимо, чтобы страна прежде всего "избавилась от диктата Европейского союза и восстановила национальный суверенитет". Неотложной задачей Ле Пен называет и борьбу с "массовой и бесконтрольной иммиграцией".

Скрепя сердце

Как считают аналитики социологических служб, в дополнение к 7,7 млн голосов, которые уже получил в первом туре президентских выборов "Национальный фронт", Ле Пен может рассчитывать примерно на треть электората кандидата "Республиканцев" Франсуа Фийона, а также порядка 20% избирателей левого социалиста Жан-Люка Меланшона. Наименьшие надежды в штаб-квартире фронта возлагают на электорат правящей Социалистической партии, среди которого поддержку Ле Пен готовы оказать не более 5%.

Никто, однако, не может предсказать за десять дней до второго тура выборов, какой же будет активность избирателей и сколько из них предпочтет воспользоваться пустым бюллетенем. На протяжении истории Пятой Республики ее электорат всегда был более активен во втором туре, чем в первом. По мнению президента Ассоциации пустых бюллетеней, "если ни один из кандидатов не устраивает избирателя, ему лучше опустить пустой бюллетень, чем скрепя сердце проголосовать за одного из них".

Согласно данным МВД Франции, обнародованным в понедельник, Макрон собрал в первом туре президентских выборов 24,01% голосов, Ле Пен пришла к финишу второй, но с близким к сопернику результатом — 21,3%. Решающий второй тур выборов пройдет 7 мая.

Дмитрий Горохов