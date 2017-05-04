Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II

4 мая стало известно, что супруг Елизаветы II с осени 2017 года прекратит заниматься публичной общественной деятельностью.



Официальное заявление было опубликовано на странице королевской семьи в Twitter.

An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk — The Royal Family (@RoyalFamily) 4 мая 2017 г.

Что вы должны знать об уходящем "на пенсию" герцоге Эдинбургском Филипе — в нашем материале.

Супруг монарха

Со своим супругом Елизавета познакомилась в 13 лет, когда принц Филип Маунтбеттен был еще кадетом Дартмутского военно-морского училища. Сын греческого принца Андрея Филип — дальний родственник Елизаветы. Он приходится праправнуком английской королеве Виктории и российскому императору Николаю I.

Когда Елизавете исполнился 21 год, пара официально объявила о помолвке. На следующий день они были официально представлены свету на открытом приеме в Букингемском дворце. Для кольца принцессы ювелир использовал алмазы из диадемы, принадлежащей матери принца Филипа.

Муж-рекордсмен

Из британских консортов (супругов монарха) Филип дольше всех пребывает в этом качестве. Рекорд был установлен в 2009 году, ранее первенство было у королевы Шарлотты, супруги Георга III (1761–1818).

Поклонник крикета

В 2016 году принц Филип занял пятое место среди членов королевской семьи по активности участия в различных протокольных и общественных мероприятиях — на это супруг Елизаветы II потратил в общей сложности 110 дней. На данный момент последним мероприятием, которое посетил принц Филип, стало открытие 3 мая новой трибуны на лондонском стадионе для крикета Lord’s Cricket Ground (принц Филип — поклонник этого спорта, член 20 клубов в разных странах мира).

Пожизненный ректор

На данный момент принц Филип патронирует свыше 780 благотворительных и природоохранных организаций в Великобритании и странах Содружества (в 2011 году по случаю своего 90-летия он передал патронат над рядом структур другим членам королевской семьи). Согласно заявлению Букингемского дворца, он останется членом этих организаций, однако прекратит играть активную роль в их общественной жизни, связанной с публичным присутствием на мероприятиях.

Кроме того, Филип — пожизненный ректор Королевского колледжа Лондонского университета; в разные годы он также был почетным президентом Кембриджского, Эдинбургского и Солфордского университетов, возглавлял Британскую ассоциацию помощи науке, общество аэронавтики, национальный Фонд охраны животных.

Премия герцога Эдинбургского

В 1956 году Филип учредил молодежную программу "Премия герцога Эдинбургского", направленную на всестороннее развитие личности. До сих пор принц уделял много времени работе фонда премии, присутствовал на вручении наград.

Поездки в Россию

Принц Филип первым из членов королевской семьи посетил СССР в 1973 году в качестве президента Международной федерации конного спорта. Впоследствии неоднократно приезжал в Россию, в том числе в 1994 году вместе с королевой Елизаветой II во время ее государственного визита. В марте 1997-го, будучи почетным президентом Всемирного фонда дикой природы (эту должность он занимал в 1981–1996 годах), Филип посетил Камчатку.

Филип сопровождал королеву практически во всех ее поездках. С 1952 года он посетил свыше 40 стран.

Художник и коллекционер

СМИ неоднократно отмечали, что, будучи в преклонном возрасте, герцог Эдинбургский продолжает оставаться в отличной форме — сам водит автомобиль, ездит верхом, занимается охотой и рыбалкой. Кроме того, интересуется живописью. Ранее писал картины маслом, а сейчас коллекционирует картины, а также произведения современных карикатуристов.

Принц Филип довольно редко давал интервью и неохотно говорил о себе. Принц Эдвард, граф Уэссекский — один из его сыновей — однажды признался, что это следствие природной скромности герцога.

По-видимому, мысли об уходе из публичного поля начали посещать принца в преддверии 90-летия: в интервью Би-би-си от 2011 года он сказал, что намерен "сбавить темп" и уменьшить рабочую нагрузку. Филип отметил, что здоровье уже не позволяет ему столь же активно вести публичную жизнь, как и раньше.

"Я, правда, уже выполнил свои обязанности, я хочу немного просто наслаждаться жизнью. Чтобы было меньше обязательств, меньше приготовлений, чтобы не думать постоянно, что и где я должен сказать, — рассуждал Филип. — Кроме того, память моя уже не та, я с трудом помню имена... Похоже, я уже немного сдал".

Впрочем, к своему возрасту принц всегда относился с долей юмора. В минувшую среду, открывая новую трибуну на лондонском стадионе для крикета "Лордс", Филип пошутил, что именно его можно считать самой древней "памятной доской" в мире.