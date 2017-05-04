Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II

Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной России по хоккею на ЧМСпорт 4 мая, 17:43
Мозякин: сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 17:41
Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФСпорт 4 мая, 17:20
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы IIМеждународная панорама 4 мая, 17:15
Фонд "Росконгресс" и РЭЦ будут сотрудничать в деле продвижения бренда "Сделано в России"Новости партнеров 4 мая, 17:14
Айдамиров: вопрос переименования "Терека" будет рассмотрен в ближайшее времяСпорт 4 мая, 17:08
Гендиректор "Терека": клуб продлит контракт с полузащитником Олегом ИвановымСпорт 4 мая, 17:07
Встреча Аббаса и Путина пройдет в Сочи 11 маяМеждународная панорама 4 мая, 17:03
ПГК в I квартале 2017 года увеличила объем погрузки на Приволжской желдороге на 17%Транспорт 4 мая, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
4 мая стало известно, что супруг Елизаветы II с осени 2017 года прекратит заниматься публичной общественной деятельностью.
Официальное заявление было опубликовано на странице королевской семьи в Twitter.
An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk— The Royal Family (@RoyalFamily) 4 мая 2017 г.
Что вы должны знать об уходящем "на пенсию" герцоге Эдинбургском Филипе — в нашем материале.
Со своим супругом Елизавета познакомилась в 13 лет, когда принц Филип Маунтбеттен был еще кадетом Дартмутского военно-морского училища. Сын греческого принца Андрея Филип — дальний родственник Елизаветы. Он приходится праправнуком английской королеве Виктории и российскому императору Николаю I.
Когда Елизавете исполнился 21 год, пара официально объявила о помолвке. На следующий день они были официально представлены свету на открытом приеме в Букингемском дворце. Для кольца принцессы ювелир использовал алмазы из диадемы, принадлежащей матери принца Филипа.
Из британских консортов (супругов монарха) Филип дольше всех пребывает в этом качестве. Рекорд был установлен в 2009 году, ранее первенство было у королевы Шарлотты, супруги Георга III (1761–1818).
В 2016 году принц Филип занял пятое место среди членов королевской семьи по активности участия в различных протокольных и общественных мероприятиях — на это супруг Елизаветы II потратил в общей сложности 110 дней. На данный момент последним мероприятием, которое посетил принц Филип, стало открытие 3 мая новой трибуны на лондонском стадионе для крикета Lord’s Cricket Ground (принц Филип — поклонник этого спорта, член 20 клубов в разных странах мира).
На данный момент принц Филип патронирует свыше 780 благотворительных и природоохранных организаций в Великобритании и странах Содружества (в 2011 году по случаю своего 90-летия он передал патронат над рядом структур другим членам королевской семьи). Согласно заявлению Букингемского дворца, он останется членом этих организаций, однако прекратит играть активную роль в их общественной жизни, связанной с публичным присутствием на мероприятиях.
Кроме того, Филип — пожизненный ректор Королевского колледжа Лондонского университета; в разные годы он также был почетным президентом Кембриджского, Эдинбургского и Солфордского университетов, возглавлял Британскую ассоциацию помощи науке, общество аэронавтики, национальный Фонд охраны животных.
В 1956 году Филип учредил молодежную программу "Премия герцога Эдинбургского", направленную на всестороннее развитие личности. До сих пор принц уделял много времени работе фонда премии, присутствовал на вручении наград.
Принц Филип первым из членов королевской семьи посетил СССР в 1973 году в качестве президента Международной федерации конного спорта. Впоследствии неоднократно приезжал в Россию, в том числе в 1994 году вместе с королевой Елизаветой II во время ее государственного визита. В марте 1997-го, будучи почетным президентом Всемирного фонда дикой природы (эту должность он занимал в 1981–1996 годах), Филип посетил Камчатку.
Филип сопровождал королеву практически во всех ее поездках. С 1952 года он посетил свыше 40 стран.
СМИ неоднократно отмечали, что, будучи в преклонном возрасте, герцог Эдинбургский продолжает оставаться в отличной форме — сам водит автомобиль, ездит верхом, занимается охотой и рыбалкой. Кроме того, интересуется живописью. Ранее писал картины маслом, а сейчас коллекционирует картины, а также произведения современных карикатуристов.
Принц Филип довольно редко давал интервью и неохотно говорил о себе. Принц Эдвард, граф Уэссекский — один из его сыновей — однажды признался, что это следствие природной скромности герцога.
По-видимому, мысли об уходе из публичного поля начали посещать принца в преддверии 90-летия: в интервью Би-би-си от 2011 года он сказал, что намерен "сбавить темп" и уменьшить рабочую нагрузку. Филип отметил, что здоровье уже не позволяет ему столь же активно вести публичную жизнь, как и раньше.
"Я, правда, уже выполнил свои обязанности, я хочу немного просто наслаждаться жизнью. Чтобы было меньше обязательств, меньше приготовлений, чтобы не думать постоянно, что и где я должен сказать, — рассуждал Филип. — Кроме того, память моя уже не та, я с трудом помню имена... Похоже, я уже немного сдал".
Впрочем, к своему возрасту принц всегда относился с долей юмора. В минувшую среду, открывая новую трибуну на лондонском стадионе для крикета "Лордс", Филип пошутил, что именно его можно считать самой древней "памятной доской" в мире.