МИД Саудовской Аравии: визит Трампа укрепит сотрудничество в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр полагает, что предстоящий визит американского президента Дональда Трампа в королевство укрепит сотрудничество между США и мусульманскими странами в борьбе против терроризма.

"Это очень ясный посыл миру, что США и арабские мусульманские страны могут быть партнерами, - приводит слова аль-Джубейра агентство Reuters. - Мы надеемся, что это приведет к расширению сотрудничества между США и арабскими и мусульманскими странами в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом".

Аль-Джубейр отметил, что во время визита запланированы двусторонние встречи Трампа с лидерами стран Персидского залива, а также с президентами других арабских и мусульманских государств. По словам главы внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, "это ясный и мощный посыл, доказывающий, что у США нет неприязни" к арабскому и мусульманскому миру. "Это также опровергает все заявления о том, что США являются антимусульманской страной", - добавил он.

Глава дипломатии Саудовской Аравии также прокомментировал достигнутую на встрече в Астане договоренность о создании безопасных зон на территории Сирии. "Мы поддерживаем создание безопасных зон", - заявил аль-Джубейр, указав, что Саудовская Аравия надеется узнать детали прошедших в Астане межсирийских переговоров.

Ранее Трамп сообщил, что намерен посетить в ближайшее время несколько стран на Ближнем Востоке и в Европе. Свою первую зарубежную поездку Трамп начнет с визита в Саудовскую Аравию.