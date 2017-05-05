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ЦТАК: завербованный разведкой США и Южной Кореи гражданин КНДР работал в Хабаровском крае

Международная панорама
5 мая, 14:48 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Сотрудники министерства госбезопасности страны ранее сообщили, что сорвали покушение на высшее руководство КНДР

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ПХЕНЬЯН, 5 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Завербованный американской и южнокорейской спецслужбами гражданин КНДР по фамилии Ким "в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае". Об этом говорится в заявлении министерства государственной безопасности КНДР.

Сотрудники этого ведомства ранее сообщили, что сорвали покушение на высшее руководство КНДР, "организованное Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и Национальной разведывательной службой (НРС) Южной Кореи". Текст заявления министерства госбезопасности распространен информационным агентством ЦТАК.

По утверждению министерства, этого "идеологически неустойчивого гражданина КНДР", которому отводилась роль исполнителя теракта, "удалось подкупить и настроить его против руководителей народной республики". В Пхеньяне Ким, которого снабдили крупной суммой денег и спутниковым телефоном, обосновался в 2016 году. Покушение с использованием "биохимической субстанции" планировалось совершить в Кымсусанском дворце, где находятся усыпальницы корейских вождей - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

В Пхеньяне, судя по заявлению, считают такие действия "актом государственного терроризма, инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет" КНДР. В связи с этим министерство госбезопасности обещало "развернуть антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". Все агенты ЦРУ и НРС Южной Кореи "будут уничтожены в КНДР до последнего человека", подчеркивается в заявлении ведомства.

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