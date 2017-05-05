Эксперты ОЗХО и ООН приступили к расследованию инцидента с химоружием в Идлибе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международная группа экспертов приступила к расследованию инцидента с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб с целью установить виновных в нем. Об этом в интервью агентству The Associated Press сообщил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

По его словам, команда, состоящая из экспертов ОЗХО и ООН, "уже приступила к работе в нашем помещении (штаб-квартире ОЗХО в Гааге - прим. ТАСС)".

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте был создан по решению Совбеза ООН в 2015 году для установления виновных в совершении химических атак в Сирии. Следователи изучают только инциденты, подтвержденные Миссией ОЗХО по установлению фактов, которая работает с 2014 года.

В течение 2016 года СМР изучила девять случаев применения отравляющих веществ, возложив ответственность за три из них на правительственные силы, а еще за один - на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В прошлом ноябре Совет Безопасности продлил работу комиссии на один год, предписав специалистам уделить внимание деятельности террористов по разработке боевых отравляющих веществ.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.