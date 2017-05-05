Spiegel: все больше граждан Турции запрашивают убежище в Германии

БЕРЛИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Число турецких граждан, запрашивающих убежище в Германии, растет. Об этом сообщил еженедельник Spiegel.

По данным издания, в настоящее время Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) рассматривает около 450 соответствующих ходатайств от турецких дипломатов, военных, судей и других госслужащих. Большинство из них турецкие власти подозревают в связях с движением мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки госпереворота 15 июля. Всего же в БАМФ находятся более 7,7 тыс. запросов от граждан Турции.

Как пишет Spiegel, среди просителей - солдаты НАТО, которые были дислоцированы в Бельгии, а также бывший военный атташе Турции в посольстве одной из африканских стран.

В прошлом году были удовлетворены лишь около 8% ходатайств о предоставлении статуса беженца, поступивших от турок.