Елисейский дворец: какие полномочия получит новый президент Франции

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Миллионы французов идут в эти часы на избирательные участки, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов. От их решения зависит, кто из двух кандидатов - лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон или председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен - одержит верх в борьбе за Елисейский дворец и станет 25-м по счету президентом Французской Республики.

Президентская пятилетка

Президент Франции избирается сроком на пять лет. Первоначально продолжительность президентских полномочий составляла семь лет с правом единожды переизбираться на второй срок, однако после общенационального референдума 2000 года он был сокращен до пяти лет.

Первым французским лидером, избранным на такой временной отрезок, в 2002 году стал Жак Ширак, для которого этот президентский срок стал вторым. Тогда же были синхронизированы сроки полномочий президента и парламента, которые теперь избираются практически одновременно, что фактически исключало до сегодняшнего дня повторение ситуации "сосуществования".

Нынешние выборы президента - одиннадцатые в истории Франции, и во многих отношениях эта кампания уже стала исторической. Так, впервые действующий президент - Франсуа Олланд - отказался от участия в борьбе за второй президентский мандат, приняв во внимание крайне низкий рейтинг по итогам пятилетнего правления. До него президентские выборы проходили без избранного главы государства лишь однажды - в 1974 году, после скоропостижной кончины тогдашнего президента Жоржа Помпиду. Еще дважды действующие главы государств проигрывали борьбу за возможность переизбрания - в 1981 году Валери Жискар-д'Эстен уступил Франсуа Миттерану, а в 2012 году Николя Саркози проиграл во втором туре Франсуа Олланду.

Кроме того, второй тур нынешних выборов уникален и тем, что участие в нем принимают сразу два "внесистемных кандидата". Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон, завоевавший право участия в выборах по итогам внутрипартийных праймериз, в итоге сошел с дистанции еще в первом туре, заняв лишь пятое место с результатом 6,36%.

Франсуа Фийон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" - еще одной системообразующей политической силы во Франции - также не смог пробиться во второй тур, хотя и получил достаточно весомую поддержку избирателей, несмотря на скандалы, сопровождавшие его предвыборную кампанию. В упорной борьбе он в итоге занял третью строчку, набрав 20% голосов и уступив право участия во втором раунде Ле Пен, за которую проголосовали 21,3% избирателей. Таким образом, впервые в истории Франции второй тур президентских выборов проходит без участия кандидата от правоцентристов.

Глава государства

Широкие полномочия президента были прописаны во французской конституции в 1958 году, что стало точкой отсчета Пятой республики, учрежденной в стране в разгар Алжирского кризиса. Она пришла на смену Четвертой республике с парламентским устройством, установленной во Франции после освобождения во Второй мировой войне и отличавшейся хронической внутриполитической нестабильностью.

Прямые президентские выборы путем всеобщего голосования во Франции были введены по инициативе генерала Шарля де Голля по итогам референдума, состоявшегося в 1962 году. С тех пор Франция является одной из немногих западноевропейских стран со смешанной - президентско-парламентской - формой правления.

Согласно основному закону, президент назначает премьер-министра, поручая тому формирование правительства, председательствует на еженедельных заседаниях Совета министров, обнародует принятые парламентом законы, имеет право издавать собственные указы и созывать чрезвычайные сессии парламента. Он также является гарантом конституции и гарантом независимости судебной власти. Кроме того, глава французского государства, по исторической традиции, вместе с испанским епископом Урхельским является князем-соправителем Андорры.

Глава армии и дипломатии

Помимо весомой власти внутри страны французский президент имеет широкие полномочия в области внешней политики. Глава государства представляет Францию на международных встречах на высшем уровне и определяет внешнеполитический курс дипломатии.

Одновременно первое лицо республики является и верховным главнокомандующим вооруженными силами Франции. Именно президент отвечает за принятие решений о начале зарубежных военных операций французскими войсками, а также хранит одну из главных государственных тайн страны, являющейся одной из немногочисленных ядерных держав в мире, - коды доступа к системам запуска ракет сил ядерного сдерживания.

Выбор вектора развития французской внешней политики и вооруженных сил - одна из ключевых тем нынешней кампании, и ведущие кандидаты занимают по этим вопросам диаметрально противоположные точки зрения, в связи с чем от нынешнего выбора французов во многом будет зависеть и дальнейший ход европейской и мировой истории. Так, Ле Пен в качестве едва ли не основного предвыборного обещания выдвинула незамедлительное закрытие национальных границ Франции, де-факто означающее приостановку действия Шенгенских соглашений.

В случае победы она также намерена сразу начать переговоры с Брюсселем о пересмотре отношений между Францией и ЕС в пользу расширения государственного суверенитета, по итогам которых в стране должен состояться референдум о дальнейшем пребывании в союзе. Армии же Ле Пен пообещала существенное усиление материального довольствия и численного состава, а также подтвердила намерение построить для ВМС Франции новый атомный авианосец.

Ее соперник Макрон, считающийся фаворитом второго тура выборов, напротив, желает продолжать следовать евроатлантическим курсом, во многом ориентируясь на ЕС и США, с которыми Францию связывают исторические партнерские связи. В одном из последних выступлений перед выборами он, в частности, одобрительно отозвался об авиаударах американских ВВС по правительственным объектам в Сирии, добавив, что Франции следовало бы присоединиться к этим действиям заокеанских партнеров.

Вместе с тем политик обещает в случае избрания на высший государственный пост продолжить внешнеполитическую линию, заложенную в 1958 году первым президентом Пятой республики Шарлем де Голлем и продолженную первым президентом-социалистом Франсуа Миттераном, впервые избранным в 1981 году. "Это - независимость Франции, поэтому я хочу видеть Францию сильной, способной проводить свои реформы, заслуживающей доверия и имеющей сильные позиции в Европе", - заявил Макрон в ходе последних дебатов перед выборами.

Президент и парламент

Выборы нового президента Франции, имя которого станет известно уже вечером 7 мая, отнюдь не поставит точку, но, по всей вероятности, лишь станет началом процесса большой политической трансформации в республике. Сразу вслед за президентской кампанией в июне последуют выборы в Национальное собрание - нижнюю палату парламента. Именно по их итогам определится, какая политическая сила получит власть в стране на ближайшие пять лет вместе с правом формировать правительство.

Парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе в два тура, и эта особенность исторически лишала "малые партии" шансов на представительство в Нацсобрании. Более того, имеющий в последние годы широчайшую электоральную поддержку "Национальный фронт" на прошлых выборах смог провести в нижнюю палату лишь двух депутатов, поскольку кандидаты от этой партии, имеющей неоднозначную репутацию, неизменно проигрывали во втором туре в своих округах объединенным кандидатурам правых и левых. Таким образом, в случае победы Ле Пен на президентских выборах большой проблемой для нее будет заручиться прочным парламентским большинством для формирования правительства и проведения собственной политики.

В схожем положении оказывается и другой фаворит гонки Макрон. Его движение "На марше", созданное лишь год назад специально с прицелом на президентские выборы, представляет собой конгломерат разнородных общественно- политических организаций. Хотя поддержку ему уже открыто высказали многие влиятельные представители правящей Соцпартии, у многих наблюдателей вызывает сомнение способность Макрона создать устойчивую коалицию в парламенте для управления страной. Подтверждением этих опасений служит и недавний опыт самих социалистов, которые, получив в 2012 году большинство в обеих палатах парламента, а также одержав победу на президентских выборах, оказались в итоге заложниками собственных внутрипартийных разногласий, которые поставили партию на грань краха.

Таким образом, уже сейчас не исключается перспектива периода внутриполитической нестабильности во Франции на фоне неспособности ни одной из крупных партий сформировать большинство или прочную коалицию в парламенте. Возможно даже возвращение практики "сосуществования" представляющих разные партии президента и парламентского большинства. Такая ситуация в прошлом складывалась во Франции трижды, когда срок президентских полномочий составлял семь лет, а выборы в парламент, формирующийся на пятилетку, правящая партия проигрывала, оставляя президента наедине с оппозиционным правительством. Последний раз такое произошло в 1997 году, когда в правление правоцентриста Жака Ширака большинство в Национальном собрании сформировали социалисты во главе с Лионелем Жоспеном, ставшим премьер-министром.