Промежуточные итоги: чем запомнится президентская кампания-2017 во Франции?

Франция готовится назвать в воскресенье, 7 мая, восьмого президента в истории Пятой республики, основанной шесть десятилетий назад генералом Шарлем де Голлем. Последние страницы в романе о выборах 2017 года еще не написаны, но, безусловно, он принес много сюрпризов.

Два кандидата, три лагеря

В первом туре лидеры избирательного марафона, основатель движения "На марше", 39-летний бывший министр экономики, а до этого успешный инвестиционный банкир Эмманюэль Макрон и его соперница, лидер "Национального фронта", депутат Европейского парламента Марин Ле Пен завоевали вместе менее половины симпатий избирателей.

Социологические службы настойчиво обещают, что политическая история может пополниться сразу несколькими парадоксами. Обычно число голосующих растет ко второму туру. На этот раз оно рискует уменьшиться.

"Общество раскололось на три части, — утверждает газета L'Opinion. — Одни выбрали реформу, другие — протест, третьи — отказ, решив не выбирать никого".

Французы возьмут паузу

В субботу опустеют залы митингов и пресс-конференций. Грудой дел, суматохой явлений кампания отойдет, и с наступлением предвыборной тишины избиратели останутся один на один с портретами кандидатов.

Кто же из почти 47 млн французов, наделенных важнейшей гражданской привилегией, собирается голосовать? Пока участвовать во втором туре выборов намерены три четверти избирателей. Из них 19% не решили, за кого будут голосовать.

Число пустых бюллетеней может оказаться рекордным, предполагают социологи.

Знаменитости отвергнуты

Чем запомнится кампания-2017? Прежде всего тем, что на ее протяжении были отвергнуты наиболее известные претенденты. Среди них — бывший президент Николя Саркози и пока действующий хозяин Елисейского дворца Франсуа Олланд, мэр Бордо Ален Жюппе, занимавший все важнейшие посты, кроме президентского, бывшие премьеры и авторитетные политики Франсуа Фийон и Эмманюэль Вальс, самый яркий оратор на французском политическом Олимпе, лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

В итоге во втором туре не участвуют две крупнейшие французские партии — правящая Соцпартия и оппозиционная "Республиканцы". Этот итог — премьера кампании-2017.

"Система праймериз разрушила и нас, и социалистов", — посетовал сенатор Жан-Пьер Раффарен, опытнейший законодатель, стратег и признанный "кингмейкер" на правом фланге французской политики.

На традиционном левом фланге царят схожие настроения. Они вполне созвучны фамилии лидера "Неподчинившейся Франции".

Странная кампания, странные теледебаты

"Они нас не слушали", — такое признание сделала газете Le Parisien Натали Сен-Крик, шеф политического отдела телеканала France 2. Она была в среду, 3 мая одним из двух модераторов почти трехчасовых дебатов финалистов 2017 года в прямом эфире.

"Мы пытались много раз вернуть дискуссию в нормальное русло, напоминая кандидатам, что они не соблюдают правила, которые сами же установили, — рассказала ведущая. — Но они не смотрели на нас, не слушали и не отвечали на вопросы".

По ее признанию, она неоднократно испытывала непреодолимое желание покинуть "театр военных действий", оставив соперников один на один.

Церковь воздерживается

История повторяется дважды. Но 2002 год, когда 82% избирателей проголосовали во втором туре за Жака Ширака, не повторится, считают в избирательных штабах. Тогда политические партии объединились, чтобы помешать избранию основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена.

Сейчас такое объединение маловероятно. "Сегодня идея "республиканского фронта" была бы раздачей поджигателям дипломов пожарных", — считает левый социалист Жан-Люк Меланшон. Он возлагает ответственность за проблемы страны и на власти, и на оппозицию, и не считает себя вправе давать какие-либо рекомендации своим сторонникам перед вторым туром.

Несмотря на призывы ряда СМИ к Католической церкви Франции (в последние десять лет более 50% населения относили себя к католикам), ее представители воздержались от советов избирателям, оставив им возможность голосовать "по собственному усмотрению".

Миноритарные блоки

По словам социолога Жерома Сен-Мари, сейчас друг другу противостоят "два химически чистых, но миноритарных блока". В первом туре ни один не собрал четверти электората. Так, Ле Пен, указывает исследователь, поддерживают рабочие (64%), избиратели в возрасте 25-34 (45%) и 50-64 лет (45%). Представители этих возрастных и социальных категорий испытывают проблемы с поиском надежной ниши на рынке труда или обеспокоены условиями, в которых им предстоит завершить свою профессиональную жизнь. Это также безработные (50%) и люди, не имеющие университетских дипломов (50%).

В этих социальных кругах видят у Ле Пен больше способностей снизить безработицу и большую близость к проблемам повседневной жизни (38% среди жителей сельских коммун, вдвое больше, чем у Макрона). Эти же группы верят, что лидер "Национального фронта" лучше готова к борьбе с терроризмом (52%).

"Стеклянный потолок"

Важная премьера выборов для "Национального фронта": он перестал быть "партией без друзей". К лагерю сторонников Ле Пен присоединилось перед вторым туром движение "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна (1 млн 695 тыс. избирателей, 4,7%).

Вместе с тем развитие пока свидетельствует о том, что "стеклянный потолок" над "Национальным фронтом" остается. Фиксируя пределы популярности Ле Пен, он преграждает ей путь к вершинам власти. Даже перед лицом гораздо менее объединительного кандидата, каким был Жак Ширак, Марин Ле Пен, по всей видимости, оказалось сложно перебороть настороженность значительной части избирателей к "Национальному фронту" и неуверенность в эффективности его экономической программы. В 2002 году "стеклянный потолок" составлял 20%, сейчас поднялся до 40%, но как феномен сохраняется.

В этих условиях для Ле Пен психологически важно завоевать не менее 10 млн голосов. Такой результат сделает ее недосягаемой для критиков в партии и обеспечит ей новые позиции во внутренней политике.

На следующий день

Согласно анкете, проведенной газетой Le Monde, более половины избирателей среди тех, кто собирается голосовать за Макрона, решили поддержать этого кандидата "за неимением лучшего". Возможно, такое объяснение не самое приятное для молодого политика. Но в этом статусе есть и свои несомненные плюсы. Макрону ни разу не пришлось идти на компромиссы, менять свою программу и давать новые обещания: никто не ставил условием присоединения своего голоса изменения в проекте.

Но это не значит, что с завершением выборов политические процессы возьмут паузу. Прогноз социологов не отличается оптимизмом. "После десятилетий относительного умиротворения мы приходим к временам политических и социальных коллизий", — прогнозирует в своем социологическом обзоре Жером Сен-Мари.

В любом случае новому президенту — кто бы ни был избран — придется фактически немедленно погрузиться в новую избирательную кампанию. Уже 11 июня состоится первый тур выборов в Национальное собрание. Пока места в этой нижней палате парламента контролируются двумя главными партиями, к которым не принадлежит ни один из кандидатов. Но чтобы управлять, президенту необходимо собственное парламентское большинство.

Дмитрий Горохов