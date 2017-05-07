Партия Меркель выигрывает выборы в Шлезвиге-Гольштейне

БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель убедительно выигрывает выборы в ландтаг самой северной федеральной земли ФРГ - Шлезвига-Гольштейна.

По данным экзитполов, представленных телеканалом АРД, ХДС набирает около 33-34% голосов, в то время как социал-демократы (СДПГ) получили лишь около 26-27%.

На третьем месте расположились "зеленые" (до 12,5-13,5%), за ними - Свободная демократическая партия Германии (СвДП, 10,5-11,5%). В земельный парламент также прошли евроскептики из "Альтернативы для Германии" (АдГ), получившие 5,5% голосов. АдГ отныне будет представлена в 12 из 16 ландтагов. Левая партия и "пираты" не попадают в региональный законодательный орган.

Всего правом голоса в Шлезвиге-Гольштейне обладали около 2,3 млн человек. Впервые в выборах могли участвовать граждане, достигшие 16-летнего возраста. Явка, по предварительным данным, составила около 66%. В 2012 году она была ниже - 60,2%.

Нынешняя коалиция распадается

Таким образом нынешняя правящая в земле коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и политического объединения датского меньшинства "Союз избирателей южного Шлезвига", набравшего 3,5% голосов (для него не действует 5-процентный барьер), прекращает свое существование.

Возможны несколько вариантов формирования будущего регионального правительства. В него могут войти ХДС, "зеленые" и СвДП, причем ХДС как победитель выборов будет играть руководящую роль. Во втором случае о коалиции могут договориться СДПГ, "зеленые" и СвДП. Не исключено формирование и "большой" коалиции (ХДС, СДПГ), но ранее лидеры земельных отделений партий выступали против такого альянса. Никто из них не намерен также заключать коалицию с АдГ.

"Эффект Шульца" пока не оправдывается

В сентябре текущего года в Германии состоятся выборы в федеральный парламент - Бундестаг. В этой связи голосование в землях в предвыборный год приобретает большое значение и рассматривается как важный индикатор локальных настроений населения ФРГ.

В настоящее время эксперты говорят о политическом противостоянии Меркель и ее соперника от СДПГ Мартина Шульца. C начала года в ФРГ появилось новое понятие - "эффект Шульца", под которым понимают стремительный рост популярности СДПГ на федеральном уровне. За какие-то две недели по опросам социал-демократы сократили 10-процентное отставание от ХДС и сравнялись с ними по рейтингам. Это произошло после того, как экс-главу Европарламента выдвинули в кандидаты в канцлеры.

Выборы в ландтаги призваны дать ответ на вопрос, насколько долгосрочен данный эффект. Социал-демократы провалили уже второй тест на прочность в этом году - ранее на выборах в ландтаг самой маленькой федеральной земли Саар, которые состоялись 26 марта, СДПГ финишировала второй лишь с 29,6%, в то время как ХДС набрал 40,7% голосов.

Председатель отделения СДПГ в Шлезвиге-Гольштейне Ральф Штегнер назвал этот день "горьким для социал-демократов". "Здесь нечего приукрашивать, - сказал он, комментируя предварительные результаты голосования. - Мы должны разобраться, в чем причины того, что не удалось достигнуть поставленных целей".

Вице-председатель партии Христианско-социальный союз Манфред Вебер, комментируя неудачу социал-демократов в Шлезвиге-Гольштейне, написал в Twitter, что "эффект Шульца" для СДПГ все больше и больше становится негативным эффектом". Консерваторы, напротив, поймали "попутный ветер", который может им помочь на генеральной репетиции перед выборами в Бундестаг. Она состоится уже 14 мая, когда пройдет голосование по выборам в ландтаг самой густонаселенной земли ФРГ - Северного Рейна - Вестфалии.