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Войска Южной Кореи приведены в повышенную боеготовность перед выборами президента

Международная панорама
8 мая, 5:59 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Это связано с возможностью новых военных провокаций со стороны КНДР, сообщил представитель министерства национальной обороны страны Мун Сан Гюн

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СЕУЛ, 8 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вооруженные силы Республики Корея приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с предстоящими 9 мая президентскими выборами. Как сообщил на брифинге в Сеуле официальный представитель министерства национальной обороны Мун Сан Гюн, это связано с возможностью новых военных провокаций со стороны КНДР.

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"Войска сохраняют повышенный уровень боеготовности", - сказал офицер. По его словам, Северная Корея в этот период может провести новые пуски баллистических ракет или осуществить ядерное испытание.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян провел два атомных теста и запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. Всего в течение 2016 года КНДР произвела более 20 ракетных пусков.

В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов противоракетной обороны THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая. В апреле ВС США направили к берегам Кореи авианосную ударную группу и ракетоносный подводный крейсер.

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