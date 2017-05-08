Войска Южной Кореи приведены в повышенную боеготовность перед выборами президента

Шарапова переместилась на 258-е место в рейтинге WTAСпорт 8 мая, 6:41
В Москве и области ожидаются дождь, мокрый снег и до 6 градусов теплаМосква 8 мая, 6:15
Попов: Каррера сказал футболистам "Спартака", что они стали одной семьейСпорт 8 мая, 4:48
Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в СирииПолитика 8 мая, 4:04
Макрон одержал победу на выборах президента ФранцииМеждународная панорама 8 мая, 2:44
Мэй обсудила с Макроном BrexitМеждународная панорама 8 мая, 2:16
"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" и вышел в полуфинал плей-офф НХЛСпорт 8 мая, 1:01
"Локомотив" после победы в Кубке России едет в Махачкалу на матч РФПЛ с "Анжи"Спорт 8 мая, 0:34
Очередное испытание команды Знарка: сборная России на чемпионате мира сыграет с немцамиСпорт 8 мая, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 8 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вооруженные силы Республики Корея приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с предстоящими 9 мая президентскими выборами. Как сообщил на брифинге в Сеуле официальный представитель министерства национальной обороны Мун Сан Гюн, это связано с возможностью новых военных провокаций со стороны КНДР.
"Войска сохраняют повышенный уровень боеготовности", - сказал офицер. По его словам, Северная Корея в этот период может провести новые пуски баллистических ракет или осуществить ядерное испытание.
Обстановка на Корейском полуострове обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян провел два атомных теста и запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. Всего в течение 2016 года КНДР произвела более 20 ракетных пусков.
В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов противоракетной обороны THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая. В апреле ВС США направили к берегам Кореи авианосную ударную группу и ракетоносный подводный крейсер.