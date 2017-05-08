СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила

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ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко обвинил украинских властей в организации взрывов на трассе возле мемориального комплекса Саур-Могила.
"Украина сделала нам "подарок". Шесть взрывных устройств сработало, одно разминировали, два не взорвались", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Ранее в администрации главы ДНР сообщили о двух взрывах на трассе, ведущей к мемориальному комплексу Саур- Могила. По данным источника в силовых ведомствах республики, в районе памятника были заложены два фугаса, один из которых сработал. После происшествия саперные подразделения ДНР приступили к осмотру местности, в результате чего было обнаружено еще 5 взрывных устройств.
По имеющимся данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.