СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв

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ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Два боеприпаса фугасного типа были заложены на трассе, ведущей к мемориальному комплексу Саур-Могила в Шахтерском районе провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), где 8 мая были запланированы торжественные мероприятия по случаю 72-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщили в администрации главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Донецкому агентству новостей (ДАН) источник в силовых ведомствах республики.
"Два фугаса были заложены, один из них сработал. Погибших и пострадавших нет", - сообщил источник.
Саперы провозглашенной ДНР обнаружили еще пять заложенных фугасов на трассе к мемориальному комплексу. Об этом ДАН сообщил источник в силовых структурах республики.
"Найдено еще пять фугасов. Они были не радиоуправляемые, а заведены на определенное время", - сообщил собеседник агентства.
На кургане собралось около 15 тысяч человек. Среди них - руководители министерств, ведомств, депутаты народного совета, представители местных администраций, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. Также ожидается приезд главы ДНР Александра Захарченко. Для ветеранов организован праздничный концерт.
Ранее в администрации главы ДНР сообщили о двух взрывах на трассе, ведущей к мемориальному комплексу Саур-Могила.