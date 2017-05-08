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Лавров: Киев регулярно устраивает вооруженные провокации в Донбассе

Политика
8 мая, 6:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Глава МИДа РФ заявил, что ничего более конструктивного минских договоренностей по урегулированию на Украине сейчас разработать не удастся

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Украинские силовики регулярно устраивают вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы не выполнять политическую часть минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

"У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, - сказал он. - Примеров тому множество".

"Это касается и полного саботирования политического процесса и организация на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске, - продолжил глава МИД РФ. - Фактов на этот счет предостаточно, в том числе, в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

По его словам, ничего более конструктивного минских договоренностей по урегулированию на Украине сейчас разработать не удастся. "Президент (Владимир) Путин подчеркнул, как и канцлер (Ангела) Меркель, между прочим, что, несмотря на все это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся", - сказал Лавров.

"Поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата - на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, - и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти, и представители Донецка и Луганска вместе с представителями РФ и ОБСЕ", - указал министр.

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