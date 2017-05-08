Франсуа Олланд заявил, что готов помогать Эмманюэлю Макрону

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд, чьи полномочия на этом посту подходят к концу, заявил, что готов оказать помощь и поддержку победителю прошедших в воскресенье выборов главы республики Эмманюэлю Макрону. В понедельник Олланд дал интервью телеканалу France 2 по окончании церемонии в ознаменование 72-й годовщины окончания Второй мировой войны на Елисейских полях. В торжествах по приглашению Олланда принимал участие и вновь избранный президент Франции.

"Церемония передачи (президентских - прим. ТАСС) полномочий пройдет в Елисейском дворце 14 мая. Я сообщу Эмманюэлю Макрону ту важную информацию, которую я обязан сообщить новому президенту, и затем состоится торжественная церемония, в ходе которой на него будут возложены полномочия президента Французской Республики", - сказал Олланд, имея в виду передачу секретных ядерных кодов страны.

Отвечая на вопрос, какие советы он даст Макрону по управлению страной, Олланд ответил, что не будет давать советов, отметив при этом, что "если Эмманюэлю Макрону что-либо потребуется, тот всегда может свободно обращаться" к нему. "Я с удовольствием помогу ему и будут рядом, я горжусь тем, что своей деятельностью указал ему тот путь, которым он сможет в дальнейшем продвигаться вперед", - подчеркнул Олланд.

Факел передан

Олланд решительно отверг утверждения ряда политических противников о том, что "Макрон его предал", покинув правительство социалистов. "Это абсолютно не так, он следовал за мной, а затем пошел собственным путем", - сказал глава государства. "Именно ему теперь предстоит продолжить марш вперед, обогащенному тем опытом, который он получил от меня, обогащенному той работой, которую мы вместе сделали. И я желаю ему успеха", - сказал Олланд.

"Я хотел, чтобы в ходе сегодняшней церемонии у Триумфальной арки Эмманюэль Макрон был рядом со смой, чтобы я символически передал ему факел", - сказал также Олланд, напомнив, что в понедельник они вместе зажгли Вечный огонь у Триумфальной арки, держа факел, выполненный в виде золотого меча.

"Я знаю, что значит быть президентом Франции, нести ответственность за свою страну, каких жертв это требует от политика. Сам Эмманюэль Макрон совершенно правильно сказал, что для того, чтобы действовать в качестве президента, надо очень любить Францию", - сказал нынешний президент. "Могу добавить к этому, что следует также любить всех, абсолютно всех французов без какого-либо исключения, стараться их объединить, защищать их", - сказал он.

Олланд напомнил, что накануне торжественно поздравил Макрона с победой, "потому что он сделал французскому народу такие политические предложения, которые были тем приняты". "Он смог убедить людей, оттеснив при этом на выборах своего крайне правого соперника. Он также смог сплотить французов, включая и тех, кто не голосовал за него ни в первом, ни во втором туре, и даже тех, кто не пришел на выборы или голосовал незаполненными бюллетенями", - сказал президент.

Ситуация напряженная

Уходящий президент отметил при этом, что "ситуация в настоящее время является напряженной, мир полон угроз". "Мне очень хотелось бы, чтобы в такой период Франция была сильной и могла продолжать свой путь, обеспечить, чтобы ее голос звучал сильно и к нему прислушивались бы за рубежом. Это необходимо, потому что сама Европа может сейчас оказаться под вопросом в момент, когда из Европейского союза выходит такая страна как Великобритания", - сказал Олланд.

"Франции в таких условиях необходимо придать Европе нужный импульс. Сегодня вечером мне предстоит встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. И я хочу не только попрощаться с ней в качестве президента, но и подчеркнуть необходимость дальнейших действий по развитию Европейского союза на основе дружбы между Францией и Германией", - сказал Олланд.

Рядовой гражданин

Отвечая на вопрос, что он будет делать, сложив с себя полномочия президента, Олланд сказал: "Я просто стану гражданином Франции, гражданином, который будет внимательно следить за ситуацией в стране. И я буду готов положительно ответить на обращения ко мне просьбы о содействии - однако такой момент еще не наступил".