Меркель ждет от Макрона предложений по политическому сотрудничеству

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что уровень политических отношений с избранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном будет высоким, но, чтобы говорить о конкретике, нужно дождаться предложений с его стороны. Об этом глава правительства ФРГ заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.
"Не сомневаюсь в хорошем сотрудничестве (с Макроном - прим. ТАСС), но считаю, что нужно подождать, пока он не вступит в должность, пока не выразит свои пожелания. Тогда станет понятно, по каким пунктам у нас есть общие позиции", - сказала канцлер.
Макрон одержал в воскресенье убедительную победу на президентских выборах во Франции. По окончательным данным МВД, его поддержали 66,06% избирателей. В общей сложности за него проголосовали 20,7 млн французов. Предполагается, что первый зарубежный визит он нанесет в Германию.