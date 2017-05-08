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Эмманюэль Макрон покинул пост главы движения "На марше"

Международная панорама
8 мая, 19:06 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Движение переименовано в "Республика на марше", временно исполняющей обязанности председателя стала Катрин Барбару

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Эмманюэль Макрон, одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции, покинул пост председателя надпартийного движения "На марше". Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на генерального секретаря партии Ришара Феррана.

По традиции после выборов новый президент оставляет свои партийные посты. Временно исполняющей обязанности председателя "На марше" стала Катрин Барбару.

Ферран также сообщил, что движение переименовано в "Республика на марше".

В воскресенье во Франции состоялся второй тур голосования по выборам президента. Победу одержал основатель надпартийного движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон. Согласно распространенным сегодня Министерством внутренних дел Франции окончательным данным, он получил 66,10% голосов избирателей. Его соперница, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,90% голосов.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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