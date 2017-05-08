Обама рекомендовал Трампу не назначать Флинна помощником по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Предыдущий президент США Барак Обама действительно призывал своего сменщика Дональда Трампа не назначать отставного генерала Майкла Флинна помощником по национальной безопасности. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя заявления неназванных должностных лиц прежней американской администрации относительно рекомендаций Обамы Трампу, касавшихся Флинна.

Как заявил Спайсер, нынешний глава администрации США не хотел бы раскрывать все детали примерно часовой встречи с предшественником, в ходе которой в том числе рассматривалась кандидатура Флинна. "Но это правда: президент Обама довел до сведения (Трампа) то, что он не является поклонником генерала Флинна. Это, откровенно говоря, ни для кого не должно быть сюрпризом, учитывая то, что генерал Флинн работал на президента Обаму, являлся публичным критиком недостатков президента Обамы, конкретно связанных с отсутствием у того стратегии борьбы с ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) и другими угрозами, с которыми сталкивалась Америка", - подчеркнул Спайсер.

"Вопрос, которым нужно задаваться, заключается в следующем. Если президент Обама действительно был обеспокоен по поводу генерала Флинна, почему он не приостановил допуск генерала Флинна к работе с секретной информацией, вновь предоставленный месяцем ранее? Кроме того, почему администрация Обамы разрешила генералу Флинну поехать в Россию, где он выступил с речью, за которую получил гонорар?" - заявил официальный представитель Белого дома.

Как передал ранее корреспондент ТАСС в Вашингтоне, Демократическая партия США, которую представляет Обама, пытается раздуть угасающий скандал вокруг Флинна. Бывшие официальные лица администрации Обамы сообщили, что тот предостерегал своего преемника-республиканца Трампа против выдвижения Флинна на пост помощника президента по национальной безопасности. По их словам, предупреждение прозвучало на личной встрече Обамы и Трампа в Овальном кабинете Белого дома после ноябрьских президентских выборов в США.

При Обаме демократ Флинн одно время возглавлял Разведывательное управление министерства обороны США. Трамп все же сделал его своим помощником по нацбезопасности, но менее чем через месяц отправил в отставку из-за того, что Флинн не полностью информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне.

Смещение Флинна было результатом оголтелой антироссийской кампании, развернутой демократами и близкими к ним СМИ под предлогом приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. В Москве эти домыслы не раз опровергались на самом высоком уровне. Трамп также не раз отвергал их как политизированные и призванные отвлечь внимание от истинных причин поражения демократов на выборах.