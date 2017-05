AP: Обама предостерегал Трампа от выдвижения Флинна на пост помощника по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывшие официальные лица демократической администрации Барака Обамы в США утверждают, что Обама предостерегал своего преемника-республиканца Дональда Трампа против выдвижения отставного генерала Майкла Флинна на пост помощника президента по национальной безопасности. Информационное агентство The Associated Press (AP) сообщило об этом со ссылкой сразу на трех отставных чиновников, просивших не ссылаться на них по имени.

По их словам, предупреждение прозвучало на личной встрече Обамы и Трампа в Овальном кабинете Белого дома после ноябрьских президентских выборов в США. При Обаме Флинн некоторое время возглавлял Разведывательное управление Министерства обороны США. Трамп все же назначил его своим помощником по нацбезопасности, но менее чем через месяц отправил в отставку из-за того, что Флинн не полностью информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне.

Ранее Трамп в своем Twitter напомнил, что "генерал Флинн получил от администрации Обамы допуск к самой секретной информации, хотя лживые СМИ предпочитают редко об этом упоминать".

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

Смещение Флинна было результатом антироссийской кампании, развернутой Демократической партией США и близкими к ней СМИ под предлогом приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. В Москве эти домыслы не раз опровергались на самом высоком уровне. Трамп также не раз отвергал их как политизированные и призванные отвлечь внимание от истинных причин поражения демократов на выборах.

Тем не менее демократы продолжают раздувать угасающий скандал. В понедельник во второй половине дня, когда в Москве уже будет ночь, в сенатском юридическом комитете состоятся очередные слушания на эту тему - на сей раз с участием бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клэппера и бывшей и.о. министра юстиции Салли Йейтс. Последняя, как стало известно из утечек в СМИ США, намерена говорить как раз о Флинне. Трамп также в Twitter посоветовал "спросить ее под присягой, известно ли ей, как секретная информация угодила в газеты вскоре после того, как она разъяснила ее содержание юрисконсульту Белого дома".

Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

Действующий президент США и ранее не раз выражал уверенность в том, что расследовать на самом деле необходимо многочисленные "утечки" секретной информации в печать в предвыборный период при администрации Обамы.