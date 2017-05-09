В Японском море столкнулись крейсер ВМС США и южнокорейское рыбацкое судно

СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Корабль ВМС США столкнулся во вторник в Японском море с южнокорейским рыболовным судном. Об этом сообщило министерство национальной обороны Республики Корея.

"Американский крейсер выполнял в водах Японского моря тренировочную миссию. В результате инцидента, происшедшего около полудня, никто не пострадал", - отмечается в кратком сообщении для прессы.

Ранее США направили в район Японского моря атомную подводную лодку Virginia и ударную группировку во главе с авианосцем Carl Vinson, которые провели там учения с японскими и южнокорейскими ВМС.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.