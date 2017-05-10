СМИ: итоги выборов в Южной Корее могут добавить непредсказуемость в отношения с США

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Победа кандидата от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ина на президентских выборах в Южной Корее может привнести элемент непредсказуемости в отношения между Сеулом и Вашингтоном из-за неоднозначной позиции Мун Чжэ Ина по вопросу размещения на корейской территории американского противоракетного комплекса THAAD. Об этом заявил во вторник агентству Reuters неназванный представитель администрации США.

При этом, с его точки зрения, субстантивных изменений в отношениях между двумя странами не ожидается. "Это (победа Мун Чжэ Ина) демонстрирует определенную непредсказуемость (в отношениях с США), - сказал чиновник. - Тем не менее я не думаю, что это повлечет за собой серьезные изменения в альянсе (Вашингтона и Сеуле)".

Как напомнило агентство, Мун Чжэ Ин в целом придерживается отличной от прежнего руководства страны точки зрения по вопросу взаимодействия с КНДР и намерен использовать примирительный подход в отношениях с Пхеньяном. При этом избранный лидер считает, что решение о развертывании на территории Южной Кореи THAAD было принято поспешно и что новой администрации предстоит сказать последнее слово по этому вопросу.

Командование американского контингента в Республике Корея 7 марта сообщило, что приступило к развертыванию зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны. Первые две пусковые установки уже доставлены на военную базу в районе города Пхёнтхэк в 70 км от Сеула. Система вступит в строй в течение одного-двух месяцев. Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ядерной угрозе со стороны КНДР.

Категорически против развертывания системы ПРО США выступают Россия и Китай.

Согласно последним данным Национальной избирательной комиссии страны, за Мун Чжэ Ина отдали голоса 39,49% избирателей, а за его ближайшего соперника Хон Чжун Пхё - 26,49%. Ранее сам Мун Чжэ Ин фактически объявил о своей победе, выступая с речью перед сторонниками. Другие участники президентских выборов в Южной Корее также признали победу кандидата от Демократической партии "Тобуро".