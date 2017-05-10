Маккейн: увольнение Коми подтвердило важность расследования вмешательства РФ в выборы США

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Увольнение Джеймса Коми с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) США подтверждает необходимость создания специального комитета в Конгрессе США для проведения расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Такое мнение выразил во вторник сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона).

"Несмотря на то, что президент имеет право отправить в отставку директора ФБР, я расстроен решением главы государства отстранить от выполнения своих обязанностей Джеймса Коми. Коми - человек чести, и он руководил ФБР при экстраординарных обстоятельствах", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

"Я давно призывал к созданию специального комитета в Конгрессе для расследования российского вмешательства в выборы в 2016 году. Решение президента уволить директора ФБР подтверждает необходимость формирования такого комитета", - заключил он.

Ранее Белый дом распространил заявление о том, что Дональд Трамп отправил в отставку Коми. Такое решение глава государства объяснил тем, что тот не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.