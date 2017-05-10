Китай готов укреплять сотрудничество с новым президентом Республики Корея

ПЕКИН, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ина с победой на президентских выборах в Республике Корея и выразил готовность укреплять с ним сотрудничество. Об этом говорится в телеграмме, направленной китайским лидером Мун Чжэ Ину.

"Готов совместно с вами приложить усилия для укрепления отношений между КНР и Республикой Корея для блага наших государств и народов", - говорится в послании.

"Я всегда придаю большое значение отношениям Китая и Южной Кореи. Китай готов совместно с Республикой Корея сохранять те достижения, которые достигнуты с трудом", - говорится в телеграмме. Си Цзиньпин выразил готовность развивать сотрудничество "на основе взаимопонимания, уважения, политического доверия друг ко другу и при надлежащем урегулировании разногласий".

Выборы состоялись досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре 2016 года теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были проводиться изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.