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CNN: прокуратура заинтересовалась деловыми связями экс-помощника президента Флинна

Международная панорама
10 мая, 5:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По оценке телекомпании, речь идет о первых признаках активизации разбирательства в ФБР по поводу попыток вмешательства извне в предвыборную кампанию в США

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НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти США разослали окружению бывшего помощника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна запросы на предоставление информации о деловых связях, которые могут оказаться полезными в разбирательстве приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году.

Соответствующие уведомления, оформленные прокуратурой в Александрии (штат Вирджиния), направлены лицам, работавшим с Флинном после его отставки с должности директора разведывательного управления министерства обороны (РУМО, военная разведка) в 2014 году, сообщила телекомпания CNN.

Она акцентирует внимание на том, что уведомления рассылались в течение недель, предшествовавших увольнению Джеймса Коми с поста директора ФБР. По оценке телекомпании, речь идет о первых признаках активизации разбирательства в ФБР по поводу попыток вмешательства извне в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

CNN обратилась за комментариями в прокуратуру Александрии, министерство юстиции и ФБР, а также к адвокату Флинна Роберту Келнеру. Все они отказались отвечать на вопросы телекомпании.

Флинн являлся директором РУМО в период с июля 2012 г. по август 2014 г. В марте 2017 года газета The Wall Street Journal сообщила, что он еще до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тысяч. В публикации утверждалось, что в декабре 2015 года телекомпания RT заплатила Флинну порядка 34 тысяч долларов за участие в организованной ею конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

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Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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