Премьер Турции считает неприемлемым решение США помогать оружием сирийским курдам

АНКАРА, 10 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Решение США оказывать помощь "Силам народной самообороны" (СНС, сирийские курды) может иметь негативные последствия для самой Америки. Об этом заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Позиция Турции в этом вопросе совершенно ясна, и тут путаницы нет. Мы против использования Рабочей партии Курдистана и подобных организаций в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Мы об этом четко говорили своим друзьям, и США об этом отлично знают. Для нас неприемлемы инициативы, которые напрямую или через посредника могут помогать РПК", - сказал он.

Йылдырым указал, что не считает "вариантом для США с их стратегическими отношениями с Турцией выбирать между Анкарой и террористическими организациями". "Турция лучше всех в регионе ведет борьбу с терроризмом. Если будет какое- то иное решение (например, отказ от сотрудничества в области борьбы с терроризмом с Турцией - прим. ТАСС), то это породит определенные последствия. И для США они будут негативными", - считает Йылдырым.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что Соединенные Штаты обеспечат безопасность южных границ Турции несмотря на обеспокоенность Анкары по поводу решения Вашингтона начать поставку тяжелых вооружений курдским военным формированиям в Сирии, которых власти Турции обвиняют в тесных связях с террористами

Во вторник агентство The Associated Press (AP) сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению от боевиков ИГ сирийского города Ракка, который эта группировка провозгласила своей "столицей".

Основной боевой силой коалиции СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением РПК, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.