Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Турции считает неприемлемым решение США помогать оружием сирийским курдам

Международная панорама
10 мая, 15:41 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Йылдырым отметил, что не считает "вариантом для США с их стратегическими отношениями с Турцией выбирать между Анкарой и террористическими организациями"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 10 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Решение США оказывать помощь "Силам народной самообороны" (СНС, сирийские курды) может иметь негативные последствия для самой Америки. Об этом заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Позиция Турции в этом вопросе совершенно ясна, и тут путаницы нет. Мы против использования Рабочей партии Курдистана и подобных организаций в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Мы об этом четко говорили своим друзьям, и США об этом отлично знают. Для нас неприемлемы инициативы, которые напрямую или через посредника могут помогать РПК", - сказал он.

Йылдырым указал, что не считает "вариантом для США с их стратегическими отношениями с Турцией выбирать между Анкарой и террористическими организациями". "Турция лучше всех в регионе ведет борьбу с терроризмом. Если будет какое- то иное решение (например, отказ от сотрудничества в области борьбы с терроризмом с Турцией - прим. ТАСС), то это породит определенные последствия. И для США они будут негативными", - считает Йылдырым.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что Соединенные Штаты обеспечат безопасность южных границ Турции несмотря на обеспокоенность Анкары по поводу решения Вашингтона начать поставку тяжелых вооружений курдским военным формированиям в Сирии, которых власти Турции обвиняют в тесных связях с террористами

Во вторник агентство The Associated Press (AP) сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению от боевиков ИГ сирийского города Ракка, который эта группировка провозгласила своей "столицей".

Основной боевой силой коалиции СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением РПК, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
4
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
7
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
Темы дня
Загрузка...
Реклама