Трамп заявил президенту Южной Кореи о возможности решить проблему КНДР

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ТОКИО, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел первый телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в котором стороны договорились о тесном взаимодействии по проблеме КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.
"Проблема КНДР сложная, однако ее можно решить", - приводит агентство слова Трампа. Он также пригласил Мун Чжэ Ина посетить США в ближайшее время.
Президент Южной Кореи отметил, что высоко ценит альянс двух стран в условиях нестабильной ситуации на Корейском полуострове и пообещал отправить в Вашингтон своего официального представителя в кратчайшие сроки.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.