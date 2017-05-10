Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил президенту Южной Кореи о возможности решить проблему КНДР

Международная панорама
10 мая, 18:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Президент Южной Кореи отметил в свою очередь, что высоко ценит альянс двух стран в условиях нестабильной ситуации на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел первый телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в котором стороны договорились о тесном взаимодействии по проблеме КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

"Проблема КНДР сложная, однако ее можно решить", - приводит агентство слова Трампа. Он также пригласил Мун Чжэ Ина посетить США в ближайшее время.

Президент Южной Кореи отметил, что высоко ценит альянс двух стран в условиях нестабильной ситуации на Корейском полуострове и пообещал отправить в Вашингтон своего официального представителя в кратчайшие сроки.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
2
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
5
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
6
Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама