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США начали поставлять вооружения сирийским курдам

Международная панорама
10 мая, 18:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Полковник американских ВВС Джон Дорриан подчеркнул, что Пентагон будет "определенным образом регулировать" поставки оружия сирийским курдам "по необходимости"

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон начал поставки вооружений сирийским курдам из "Сил народной самообороны" (СНС), которые участвуют в операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Пентагоне полковник американских ВВС Джон Дорриан, являющийся официальным представителем штаба антитеррористической операции под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Поставка средств (вооружения) уже началась", - заявил Дорриан, выступавший из Багдада по телемосту. Он подчеркнул, что Пентагон будет "определенным образом регулировать" поставки оружия сирийским курдам "по необходимости". Дорриан указал, что непосредственно "распределение оружия" начнется "очень скоро".

Во вторник администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с группировкой ИГ. Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению от боевиков ИГ сирийского города Ракка, который считается ее оплотом в Сирии.

Основной боевой силой коалиции СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением РПК, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

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