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Пентагон подтвердил информацию об одобрении поставок вооружений сирийским курдам

Международная панорама
9 мая, 21:10 дата обновления: 9 мая, 21:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Отмечается, что такое решение принято для обеспечения полной победы над ИГ

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп разрешил Пентагону поставлять вооружения сирийским курдам из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель оборонного ведомства Дана Уайт.

"Накануне президент уполномочил Министерство обороны при необходимости вооружать курдские элементы СДС для обеспечения полной победы над ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") в Ракке (Сирия), - отметила она. - СДС в кооперации с поддерживающими их США и (возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической) коалицией являются единственными находящимися там силами, которые могут успешно освободить Ракку в ближайшем будущем".

Уайт указала, что США "прекрасно осознают обеспокоенность своего партнера по коалиции Турции по поводу безопасности" в регионе. "Мы хотим заверить народ и правительство Турции в том, что США привержены предотвращению дополнительных угроз безопасности и защите нашего союзника по НАТО", - указала представитель оборонного ведомства.

"США продолжают уделять первоочередное внимание нашей поддержки арабских элементов СДС. Ракка и вся освобожденная территория должны вернуться к управлению местными сирийскими арабами", - отметила Уайт, выразив уверенность, что город будет освобожден от экстремистов.

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