В Великобритании трем женщинам предъявлены обвинения в подготовке терактов

ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Власти Великобритании предъявили обвинения троим подозреваемым в подготовке терактов на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Троим женщинам были предъявлены обвинения в подготовке террористических актов", - информировали в правоохранительных органах.

В ходе полицейской операции 27 апреля на северо-западе Лондона были задержаны шесть человек. Как заявили в Скотленд-Ярде, сотрудникам контртеррористического подразделения таким образом удалось предотвратить теракт. При задержании огнестрельное ранение получила одна подозреваемая, она находится среди тех, кому были предъявлены обвинения.

Контртеррористическое подразделение лондонской полиции ранее сегодня освободило из-под ареста в общей сложности шесть человек, которых подозревали в подготовке терактов.

В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический". Последний теракт в стране произошел у стен британского парламента 22 марта, когда автомобиль, за рулем которого находился 52-летний Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Вооруженный ножом террорист после этого убил полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате его действий погибли пять человек и около 50 пострадали.