Белый дом: Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности не в связи с РФ

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, направленный на усиление кибербезопасности федерального правительства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации.

Помощник американского лидера по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт на брифинге подчеркнул, что президент США подписал указ не в связи с какими-то действиями России.

"Россияне не единственный наш противник в интернете. Не только россияне действуют в интернете негативным образом... Отвечая на ваш первый вопрос: нет, это было не мотивированное Россией дело, это было дело, мотивированное США", - заявил советник Трампа. У него спрашивали, объясняется ли подписание главой администрации США нового указа шагами России.