На Аляске началась министерская встреча Арктического совета

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ФЭРБАНКС /США/. 11 мая. /ТАСС/. Заседание министров иностранных дел стран - членов Арктического совета (АС) с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова началось на Аляске, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Заседание началось с выступления национального ансамбля коренных народов Аляски. Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств стран - членов АС (Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, а также представители коренных народов Севера).
Как ожидается, по итогам переговоров министры подпишут "Декларацию Фэрбанкса" (Fairbanks Declaration), а также "Соглашение об усилении международного научного сотрудничества в Арктике".
Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.