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Гройсман вновь заявил, что пенсионный возраст на Украине не будет повышен

Международная панорама
12 мая, 21:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, мая. /ТАСС

Глава правительства Украины также пообещал, что в скором времени будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил, что пенсионный возраст в стране не будет повышен.

"Пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

Кроме того, глава правительства пообещал, что налогообложение пенсий для работающих пенсионеров будет вскоре отменено. "Согласно реформе, будет отмена налогообложения пенсий работающим пенсионерам, а также повышены пенсии 5,620 млн пенсионерам", - отметил премьер.

МВФ и пенсионная реформа

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство считает "неправильным" подход МВФ повысить пенсионный возраст для граждан страны.

По его словам, МВФ предлагает поднять пенсионный возраст с нынешних 60 до 63 лет. Однако это, по мнению министра, не решает огромный дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины.

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Одним из требований для продолжения финансирования со стороны МВФ является пенсионная реформа. При этом руководство Украины в последнее время заверяло, что фонд не настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя эксперты утверждали, что такие условия МВФ обсуждаются постоянно. В феврале издание "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что новый меморандум между Украиной и МВФ уже практически согласован, и "основной тормозящий процедуру подготовки документа вопрос решен - пенсионный возраст на Украине поднимать не будут, правда, не исключено, что может увеличиться пенсионный стаж - до 35 лет".

Сейчас на Украине по официальным данным насчитывается около 12 млн пенсионеров.

Программа МВФ для Украины

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и выделение в 2015-2016 годах восьми траншей. При этом Украина получила три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. Последний кредит предоставлен в сентябре 2016 года.

Национальный банк Украины рассчитывает на шесть траншей в этом году от Международного валютного фонда и Европейского союза общим объемом $6 млрд.

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