Гройсман вновь заявил, что пенсионный возраст на Украине не будет повышен

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил, что пенсионный возраст в стране не будет повышен.

"Пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

Кроме того, глава правительства пообещал, что налогообложение пенсий для работающих пенсионеров будет вскоре отменено. "Согласно реформе, будет отмена налогообложения пенсий работающим пенсионерам, а также повышены пенсии 5,620 млн пенсионерам", - отметил премьер.

МВФ и пенсионная реформа

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство считает "неправильным" подход МВФ повысить пенсионный возраст для граждан страны.

По его словам, МВФ предлагает поднять пенсионный возраст с нынешних 60 до 63 лет. Однако это, по мнению министра, не решает огромный дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины.

Одним из требований для продолжения финансирования со стороны МВФ является пенсионная реформа. При этом руководство Украины в последнее время заверяло, что фонд не настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя эксперты утверждали, что такие условия МВФ обсуждаются постоянно. В феврале издание "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что новый меморандум между Украиной и МВФ уже практически согласован, и "основной тормозящий процедуру подготовки документа вопрос решен - пенсионный возраст на Украине поднимать не будут, правда, не исключено, что может увеличиться пенсионный стаж - до 35 лет".

Сейчас на Украине по официальным данным насчитывается около 12 млн пенсионеров.

Программа МВФ для Украины

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и выделение в 2015-2016 годах восьми траншей. При этом Украина получила три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. Последний кредит предоставлен в сентябре 2016 года.

Национальный банк Украины рассчитывает на шесть траншей в этом году от Международного валютного фонда и Европейского союза общим объемом $6 млрд.