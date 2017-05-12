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СМИ: от поразившего серверы британских больниц компьютерного вируса пострадала Россия

Международная панорама
12 мая, 21:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

По данным газеты The Independent, некоторые пользователи выплатили вымогателям запрашиваемые средства

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ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Россия и Испания в наибольшей степени пострадали от компьютерного вируса, который в пятницу поразил серверы порядка 40 медицинских учреждений Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании. Об этом сообщила газета The Independent, которая приводит мнение директора по стратегии безопасности компании Anomali Labs Трэвиса Фаррала.

"Эта кибератака имеет гораздо более широкий охват, чем только лишь (поражение компьютерных систем) NHS. Похоже, что это гигантская кампания, которая в наибольшей степени ударила по Испании и по России", - цитирует газета Фаррала, представляющего организацию, специализирующуюся на работе в сфере кибербезопасности.

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Вирус-вымогатель под названием WannaCry (Wanna Decryptor) блокирует работу компьютеров, в результате на экранах мониторов появляется страница в красноватых тонах с информацией о том, что многие файлы теперь не доступны, но их можно восстановить, перечислив владельцам вирусной программы определенную сумму денег (не менее £300, по утверждениям британских СМИ).

В центре страницы - три вопроса к пользователю: What Happened to My Computer? ("Что случилось с моим компьютером?"), Can I Recover My Files? ("Могу ли я восстановить свои файлы?") и How Do I Pay? ("Как мне заплатить?"). При этом каждый из вопросов сопровожден указаниями к действию. В левой части страницы размещены два таймера с обратным отсчетом: один - о том, сколько времени у вас остается до осуществления платежа, другой показывает, сколько осталось до потери всех заблокированных файлов.

Согласно информации The Independent, некоторые пользователи уже выплатили вымогателям запрашиваемые средства.

Ранее в пятницу российскому оператору сотовой связи "Мегафон" пришлось отключить часть компьютерной сети в связи с тем, что компьютеры сотрудников компании подверглись хакерской атаке. Как рассказал ТАСС директор "Мегафона" по связям с общественностью Петр Лидов, компьютеры сотрудников оператора стали внезапно перезагружаться, после перезагрузки возникало всплывающее окно с требованием заплатить $300, которое не позволяло продолжить работу.

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