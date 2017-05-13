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США готовы помочь зарубежным партнерам отразить массированную кибератаку

Международная панорама
13 мая, 3:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В министерстве национальной безопасности США рекомендуют загрузить последние обновления для установленных на компьютерах пользователей программ и создать резервные копии данных

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ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство национальной безопасности США (МНБ) готово помочь своим зарубежным партнерам отразить кибератаку, поразившую в пятницу десятки тысячи компьютеров в десятках стран мира. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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"Мы активно обмениваемся информацией об этом инциденте и готовы при необходимости оказать техническую поддержку и помощь нашим партнерам как в самих Соединенных Штатах, так и за рубежом. В МНБ работают профессионалы в сфере кибербезопасности, которые могут провести проверку и обеспечить функционирование ключевых объектов инфраструктуры", - говорится в тексте.

В министерстве отметили, что именно его специалисты гарантируют защиту гражданских компьютерных систем американского правительства. В МНБ рекомендуют загрузить последние обновления для установленных на компьютерах пользователей программ и создать резервные копии данных.

Компания "Лаборатория Касперского" в пятницу зафиксировала 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России. По информации компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Вирус, с помощью которого хакеры осуществили атаку, использует уязвимость в программе компании Microsoft.

Организовавшие кибератаки по всему миру хакеры воспользовались шпионским программным обеспечением, которое якобы применяло американское Агентство национальной безопасности (АНБ), сообщила американская газета Politico. По ее данным, злоумышленники, требующие выкуп за восстановление работы компьютерных сетей, использовали шпионское ПО, которое ранее распространила группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers. Они утверждали, что получили доступ к якобы разработанным АНБ программам.

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