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СМИ: власти Саны ввели режим ЧП в городе из-за вспышки холеры

Международная панорама
15 мая, 10:48 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 15, мая. /ТАСС

В Йемене зафиксировано около 8,5 тыс. случаев заболевания, с начала апреля скончались 115 человек

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Саны, столицы Йемена, которая находится под контролем мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах"), в воскресенье ввели в городе режим чрезвычайного положения в связи со вспышкой холеры. Об этом сообщило агентство Agence France Presse.

По последним данным министерства здравоохранения Йемена, более 115 человек скончались от холеры в этой стране с начала апреля. На настоящий момент зафиксировано около 8,5 тыс. случаев заболевания.

На прошлой неделе свою глубокую обеспокоенность по поводу распространения холеры в Йемене выразила Лига арабских государств (ЛАГ). Как заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, "на фоне практически полного разрушения системы здравоохранения Йемен ожидает реальная гуманитарная катастрофа". Он призвал международное сообщество незамедлительно оказать помощь Йемену и обратился к государствам, которые заявляли о готовности предоставить экстренную финансовую поддержку стране на прошедшей недавно в Женеве международной конференции, выполнить свои обещания.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года альянса во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена.

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