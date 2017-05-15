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Институты ЕС не пострадали от атаки хакеров

Международная панорама
15 мая, 14:03 UTC+3 /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Служба кибербезопасности Еврокомиссии и Европол следят за ситуацией и готовы оказать помощь в минимизации последствий атаки хакеров

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Институты Евросоюза не были атакованы хакерами в последние три дня, однако Еврокомиссия следит за развитием ситуации. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Институты ЕС не были затронуты в ходе серии кибернетических атак в последние дни. Еврокомиссия внимательно следит за развитием ситуации", - сказал он.

Схинас также отметил, что служба кибербезопасности Еврокомиссии во взаимодействии с Европолом осуществляют мониторинг ситуации и готовы оказывать содействие в минимизации последствий кибератак.

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Ранее официальный представитель Европейского полицейского агентства (Европол) Йан Оп Ген Оорс заявил, что европейские правительства и частные компании смогли справиться с последствиями мировой кибератаки, осуществленной неизвестными хакерами при помощи вируса WannaCry и число зараженных компьютеров больше не увеличивается.

Представитель организации отдельно похвалил европейских специалистов по информационной безопасности, которые "делали свою работу на протяжении выходных и выпустили обновления для систем безопасности". По его словам, которые приводило агентство Франс Пресс, "пока рано говорить о том, кто стоит за всем этим, но сейчас мы занимаемся разработкой программы для дешифровки".

В пятницу 12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европола, жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома зафиксировано в России, были атакованы компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

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