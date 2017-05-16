Назначение нового премьера Франции дало старт пятилетке Макрона

ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Мэр Гавра Эдуар Филипп, представляющий в парламенте правоцентристскую партию "Республиканцы", стал в понедельник премьер-министром Франции. Это назначение произвел президент республики Эмманюэль Макрон.

В Матиньонском дворце Филипп сменил социалиста Бернара Казнёва, возглавлявшего кабинет министров с 6 декабря 2016 года. Он уже приступил к формированию нового состава правительства в соответствии с поручением главы государства.

В интервью телеканалу TF1 новый премьер заявил, что согласился на это предложение, учитывая ситуацию в стране. По его мнению, правительство с участием представителей правых, центра и левых "стало необходимостью". "Я размышлял, консультировался и в итоге сказал себе, что ситуация, в которой мы находимся, уникальна и необходимо попытаться сделать то, что мы еще никогда не делали".

Ключи от Матиньона

Филипп подтверждает свое знакомство с новым президентом с начала этого десятилетия. Несмотря на различия в политических пристрастиях, он неоднократно позитивно отзывался о Макроне. Он счел уместными слова поддержки и по отношению к уходящему премьеру-социалисту Казнёву.

"Вы представляете левых, я представляю правых, но это никогда не мешало нам испытывать уважение друг к другу", - подчеркнул он, принимая ключи правительственной резиденции от своего предшественника в Матиньонском дворце.

Казнёв, бывший ранее мэром Шербура - не менее известного нормандского города, пожелал своему "коллеге- нормандцу" успехов в его деятельности "в интересах республики".

Социалист в студенческие годы

Новому премьер-министру - 46 лет. Эдуар Филипп родился в Руане 28 ноября 1970 года в учительской семье. Его родители преподавали французский в местном лицее. В выпускном классе он учился в Бонне, где его отец в это время возглавлял французский лицей. Вернувшись во Францию, окончил специальные одногодичные литературные курсы для поступления в высшую школу.

Интерес к политике пробудили в нем телевизионные передачи, которые он смотрел вместе с отцом.

Университетские дипломы получил в парижском Институте политических наук ("Сьянс-По"), а также в Национальной школе администрации (ЭНА), альма-матер французской политической элиты.

В студенческие годы в "Сьянс-По" в течение двух лет состоял в Социалистической партии, однако вышел из ее рядов в знак солидарности с бывшим партийным лидером социалистов Мишелем Рокаром. Филипп поддержал тем самым Рокара в его конфликте с президентом-социалистом Франсуа Миттераном.

Специалист в области публичного права

В это же время познакомился с Алексисом Колером, возглавившим позднее секретариат Макрона в министерстве экономики и сыгравшим одну из ключевых ролей в предвыборной кампании лидера движения "На марше" (ныне - "Республика на марше"). В воскресенье Колер был назначен генеральным секретарем Елисейского дворца, возглавив администрацию президента Франции.

После завершения учебы в Национальной школе администрации Филипп проходил в течение 8 месяцев стажировку в ООН в Нью-Йорке.

Специалист в области публичного права, он с 1997 года в течение пяти лет работал в Государственном совете (высший административный суд). В интервью журналу Le Point, рассказывая о своих убеждениях, заявил о приверженности "политическим, социально-экономическим и личным свободам".

В 2001 году принял предложение стать заместителем мэра Гавра по юридическим вопросам. В течение трех лет - с 2004 года - работал адвокатом в частном юридическом бюро. Затем перешел в деловую сферу, возглавив в 2007 году службу по связям с общественностью концерна Areva - ведущего предприятия французской атомной промышленности.

В штабах Жюппе и Фийона

В мэрию Гавра вернулся в 2009 году в качестве вице-мэра по городскому развитию. В октябре 2010 года был избран на пост мэра этого портового города с населением более 170 тысяч человек.

С 2012 года совмещал обязанности градоначальника с мандатом депутата Национального собрания - нижней палаты парламента - от правоцентристской партии "Республиканцы".

В июне 2016 года был приглашен принять участие в заседании Бильдербергского клуба, объединяющего 130 влиятельных политиков США, Европы и Азии.

Считается союзником и доверенным лицом мэра Бордо, ветерана французской политики, правоцентриста Алена Жюппе. Он работал в его секретариате в правительстве, был одним из руководителей предвыборного штаба градоначальника, безуспешно боровшегося за выдвижение своей кандидатуры в президенты республики на праймериз "Республиканцев".

Входил затем в предвыборную команду кандидата "Республиканцев" на президентских выборах, бывшего премьер- министра Франсуа Фийона. Вышел из ее состава 2 марта 2017 года.

Во главе Гавра

В качестве мэра Филипп должен был дать 27 мая старт торжествам по случаю юбилея Гавра. Рескрипт об основании на побережье Ла-Манша нового нормандского города и порта был подписан королем Франциском I ровно 500 лет назад - 8 октября 1517 года.

Центр и портовые районы Гавра в годы немецкой оккупации были почти полностью разрушены в результате авиаударов британских ВВС. За проведенные восстановительные работы ЮНЕСКО включила город во всемирный список всемирного наследия.

Как мэр Гавра Филипп ставил своей целью максимальную реализацию возможностей мегаполиса, потенциал которого считает исключительным. "У Гавра должна быть судьба, которой он заслуживает", - подчеркивал градоначальник.

По случаю объединения в минувшем году Нормандии в единый регион Филипп сдержал пари, которое дал горожанам. Он дважды переплыл бассейн торгового порта Гавра. Мэр пользуется симпатиями региональных деловых кругов за свое "дружественное отношение к бизнесу".

Гавр - один из первых в мире городов-побратимов Санкт-Петербурга (с 1965 года). При поддержке мэрии Гавра в российской северной столице в настоящее время (по 21 мая) проходит выставка французской фотохудожницы Сабин Мейер "Портрет человека. Родион Романович Раскольников".

Автор политических романов

Эдуар Филипп - писатель, автор политических романов "Час истины" (L'Heure de vrit, Flammarion, 2007) и "В тени" (Dans l'hombre, ditions Jean-Claude Latts, 2011) . Обе книги - в соавторстве с Жилем Буайе.

Новый премьер - горячий поклонник творчества Александра Дюма. Его знаменитую трилогию о мушкетерах он "взял за правило перечитывать каждые десять лет".

Его любимый живописец - австрийский экспрессионист Эгон Шиле, любимый музыкальный исполнитель - Брюс Спрингстин, чью песню The River ("Река") он особенно выделяет. Любимый фильм Филиппа - "Крестный отец" ( The Godfather, 1972), который он смотрел "не менее 50 раз". Давнее увлечение нового французского премьера - коллекционировать запонки, он выбирает их "в зависимости от ожидаемых собеседников и предстоящих дел в календаре".

Реакция в политических кругах

Лидер левого движения Жан-Люк Меланшон назвал назначение Филиппа "аннексией правого лагеря", осуществленной командой нового президента Эмманюэля Макрона. Он считает, что Соцпартия тем временем "уже поглощена". Меланшон призвал избирателей "не давать полноты власти новым властям и обеспечить левым большинство на предстоящих парламентских выборах".

По мнению соперницы в президентском избирательном марафоне, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, назначение Филиппа "подтверждает существование альянса правых и левых".

Мэр Бордо и один из ведущих деятелей партии "Республиканцы" Ален Жюппе, работавший в прошлом на посту премьер-министра, напротив, выразил удовлетворение в связи с назначением Филиппа. "Это мэр, которого ценят в его городе, и депутат, знающий все детали парламентского механизма, - отметил он.- У него есть все необходимые качества, чтобы выполнить трудную миссию, которую поручил ему президент".

Индивидуальное решение

Меньше энтузиазма, чем Жюппе, высказал генеральный секретарь "Республиканцев" Бернар Аккуайе. Он отрицал наличие каких-либо договоренностей между правоцентристами и новым президентом Эмманюэлем Макроном в связи с назначением Филиппа.

"Мы принимаем к сведению это индивидуальное решение, - отметил он. - Но речь не идет о политическом соглашении". Аккуайе потребовал также "внести ясность в отношении программы нового правительства до того, как французы должны будут высказаться на парламентских выборах 11 и 18 июня".

Призыв 28-ми

По следам этих высказываний 28 депутатов правоцентристского лагеря, в том числе сторонники Жюппе, выступили в понедельник вечером с заявлением, в котором призвали "принять руку, протянутую Макроном". "Это назначение - политический акт большой важности, - считают авторы заявления. - Правые силы и центр должны осознать политическую трансформацию, которая происходит у них на глазах".

По мнению французского телеканала BFM TV, "выбор премьера, формально принадлежащего к оппозиции, идеально отражает реформаторский проект нового президента". С назначением Филиппа пятилетка Макрона начала действовать.