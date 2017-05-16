В ООН призвали мятежников в Кот-д'Ивуаре немедленно сложить оружие

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ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН в понедельник призвал бунтующих военных в Кот-д'Ивуаре немедленно сложить оружие и прекратить нападения на мирных жителей. Как заявил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, ответственные за беспорядки в африканской стране должны ответить за свои действия.
"Мы призываем солдат немедленно сложить оружие, возобновить службу и прекратить любые нападения, особенно на мирных жителей. Их первоочередной конституционный долг - защищать их. Ответственные за насилие в отношении населения должны быть привлечены к правосудию в соответствии с законом", - сказал он.
Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала года. Очередной мятеж вспыхнул в пятницу после того, как президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара 12 мая объявил по телевидению, что мятежные солдаты согласились прекратить акции протеста. В воскресенье верные властям войска начали силовую операцию против мятежников. В Абиджане бунтовщики построили баррикады у казарм и заняли оборону.
Ассоциация банков Кот-д'Ивуара приняла накануне решение о закрытии всех банковских отделений. В городах Абиджан и Далоа многие фирмы и правительственные учреждения прекратили работу в связи с беспорядками.
Как сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на заявление министра обороны страны Ален-Ришара Донвахи, власти Кот-д'Ивуара достигли соглашения с военнослужащими. Но агентство Reuters, в свою очередь, утверждает, что военные отказываются пока от предложения властей.