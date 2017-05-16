Минобороны Японии: запущенная 14 мая в КНДР ракета упала в 450 км от префектуры Хоккайдо

ТОКИО, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Баллистическая ракета, запущенная в воскресенье в КНДР, упала в Японское море в 450 км от небольшого японского острова Окусири, относящегося к северной префектуре Хоккайдо. Об этом заявила на пресс-конференции министр обороны Японии Томоми Инада.

"Мы вычислили, что ракета упала в Японское море в 450 км от острова Окусири в префектуре Хоккайдо", - сказала она.

Как сообщило ранее агентство ЦТАК, КНДР успешно осуществила 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". Отмечается, что она пролетела 787 км и упала в Японское море, а максимальная высота ее полета составила 2111 км. По данным японского Министерства обороны, запуск был произведен из района города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. Последний раз Пхеньян осуществлял пуски ракет средней дальности из этой точки в феврале текущего года.