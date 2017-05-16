Украина продлила санкции против российских журналистов

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украина продлила на год действие санкций, ранее введенных в отношении журналистов и руководителей ряда ведущих российских СМИ.

Санкции продлены в отношении главного редактора журнала "Эксперт" Валерия Фадеева, главного редактора журнала "Русский репортер" Виталия Лейбина, главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, генерального директора российского международного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и других.

Как говорится в указе президента, в отношении этих лиц продлевается на год "вид ограничительной меры: отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств".

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, а также о продлении ранее введенных санкций. На этот раз санкционный список физических лиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468.

Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Введены санкции против российских компаний "1С", ABBYY и их дочерних предприятий в стране, запрещены российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru и Яндекс.

Санкции против РФ

В сентябре 2015 года Украина впервые объявила о введении санкций против российских физических и юридических лиц, позднее санкционный список неоднократно пополнялся.

В настоящее время в этом списке находятся сотрудники ТАСС, МИА "Россия сегодня", изданий "Известия" и "Российская газета", информационного агентства RUPTLY, "Взгляд. ру", телекомпании НТВ, Первого канала, премьер- министр Крыма Сергей Аксенов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы, депутаты Госдумы.

В числе юридических лиц авиакомпания "ЮТэйр", "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Банк Москвы, Газпромбанк, Первый канал, НТВ, "Россия 24", "Аэрофлот", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", госкорпорация "Ростех" и другие.