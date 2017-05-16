Правительство Украины разработает механизм блокировки российских ресурсов

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальным банком разработают механизм блокировки российских интернет-ресурсов, которые оказались в санкционном списке. Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины при участии Национального банка поручено разработать механизм по обеспечению выполнения этого решения", - цитирует СНБО информагентство УНИАН.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Пресс-секретарь уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что запретить доступ к тому или иному интернет-ресурсу можно только на основании решения суда. "Закрыть доступ к конкретному сайту или социальной сети можно только исключительно по решению суда. Точка", - написал он в Facebook. По его мнению, на Украине "больше нет ни права, ни Конституции", поскольку любой может быть "обыскан, задержан, избит, запуган".