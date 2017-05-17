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СМИ: Маккейн сравнил ситуацию в администрации Трампа с Уотергейтским скандалом

Международная панорама
17 мая, 5:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Председатель комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил отметил, что "это не хорошо для страны"

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© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Председатель комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил республиканец Джон Маккейн (от Аризоны) полагает, что ситуация в администрации президента Дональда Трампа сравнима с "Уотергейтским скандалом". Об этом во вторник сообщила газета The Hill, специализирующаяся на освещении работы Конгресса США.

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По ее сведениям, сенатор, выступая в Международном республиканском институте, прокомментировал последние скандальные сообщения в СМИ, касающиеся Трампа. "Мы видели это кино прежде. Оно достигло масштабов Уотергейта, - цитирует издание Маккейна. - Это не хорошо для страны".

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп перед увольнением Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Издание утверждает, что об этом говорится в служебной записке, составленной экс-главой структуры после данного разговора, который якобы состоялся в Белом доме.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

В 1972 году во время президентской предвыборной кампании в центральном офисе Демократической партии США, расположенном на тот момент в комплексе "Уотергейт", были арестованы взломщики, пытавшиеся установить подслушивающие устройства. Расследование инцидента привело к политическому скандалу ("Уотергейтский скандал"), завершившемуся досрочным прекращением полномочий президента США Ричарда Никсона в 1974 году.

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