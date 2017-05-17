Порошенко назвал историческим решение о либерализации визового режима с ЕС

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС, подписанное в 17 мая Страсбурге, является историческим. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня абсолютно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной нации. Я абсолютно уверен, что это исторический день и для ЕС, Украина возвращается в европейскую семью", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина для получения безвизового режима "воплотила в жизнь 142 реформы, и мы намерены продолжать этот процесс".

Ранее законодательное решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС в присутствии президента Украины Петра Порошенко подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.