Порошенко назвал историческим решение о либерализации визового режима с ЕС

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ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС, подписанное в 17 мая Страсбурге, является историческим. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня абсолютно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной нации. Я абсолютно уверен, что это исторический день и для ЕС, Украина возвращается в европейскую семью", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина для получения безвизового режима "воплотила в жизнь 142 реформы, и мы намерены продолжать этот процесс".
Ранее законодательное решение о либерализации визового режима для Украины с ЕС в присутствии президента Украины Петра Порошенко подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.