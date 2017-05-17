Тиллерсон заявил, что не знал бы о прослушке Белого дома Россией, если бы она велась

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знал бы о том, велась ли прослушка Овального кабинета Белого дома в то время, когда там проходила встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистки перед встречей с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой.

Журналистка телекомпании NBC спросила, "считает ли он, что Россия прослушивала Овальный кабинет", аргументировав свой вопрос тем, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа американскому Конгрессу, если Белый дом будет не против.

"У меня бы не было возможности узнать об этом", - ответил глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее на этой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.

Сам Трамп заявил во вторник, что имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов и, по его мнению, будут способствовать борьбе с терроризмом.